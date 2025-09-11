En vivo

Espectáculos

La extravagante propuesta de Wanda Nara a L-Gante: "Si nos casamos, te compro un Ferrari"

El músico reveló sorprendentes anécdotas luego de que se mencionara la posibilidad de una unión formal en el vínculo.

11/09/2025 | 15:09Redacción Cadena 3

FOTO: “Si nos casamos, te compro un Ferrari”: la extravagante propuesta de Wanda Nara a L-Gante

L-Gante reveló que Wanda Nara le había ofrecido comprarle un auto de la marca Ferrari, en caso de que él aceptara casarse con ella, aunque el modo no fue el esperado y se mostró casi ofendido frente a la extravagante propuesta de la mediática.

En diálogo con el periodista Héctor Maugeri, el músico se refirió, en principio, al tipo de relación que mantuvo con la conductora: “Logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”.

“Cuando ella se iba y yo quedaba sólo, decía que todavía no lo podía creer y, aunque llevábamos dos años, era increíble para mí, que ella me diga de ponernos más serios o que se hable de cosas más serias”, añadió Valenzuela.

Sin embargo, no tardó en ironizar sobre las formas en que Nara se refiere a él: “Ahora está en modo guerrillera conmigo porque no nos hablamos hace tiempo y le gusta tirar cosas que traccionan, así que yo voy a tirar una real”.

Acto seguido, cumplió: “Como me lo dijo así, no me convenció, pero si me lo decía de otra manera, más simple y normal, me convencería más. Me dijo ‘Nosotros somos una re pareja para toda la gente que nos ve y podemos ser más. Si hacés las cosas bien y nos casamos, te compro un Ferrari'”.

“¿A quién le llega una propuesta así? Si era un loquito normal, aceptaba de una. Pero, no me dejo llevar. Un punto bastante importante en mi personalidad, es que no me dejo llevar por lo que toca fácil. Lo que viene fácil, fácil se va”, reflexionó Valenzuela.

“No me gustó que me quiera convencer de esa manera, quizás si me lo decís por el recorrido, el tiempo que llevamos, porque estoy convencido de que encajamos bien, sin Ferrari ni nada, por lo normal, quizás pensaría en ir para adelante de una”, concluyó el intérprete.

Lectura rápida

¿Qué le ofreció Wanda Nara a L-Gante? Un Ferrari, si aceptaba casarse con ella.

¿Cuál fue la reacción de L-Gante? Se mostró ofendido y no aceptó la propuesta.

¿De qué habló L-Gante en la entrevista? De su relación con Wanda, el matrimonio y la posibilidad de tener hijos.

¿Quién realizó la entrevista? El periodista Héctor Maugeri.

¿Qué opinó sobre la propuesta de casarse? Dijo que no lo convenció y reflexionó sobre su personalidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

