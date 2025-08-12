La ex novia de Carlos Monti lo acusó de haberla engañado con Anamá Ferreira

FOTO: “Salía con Anamá Ferreira mientras estaba con ella”: ex novia de Carlos Monti fue lapidaria con el conductor

Lizy, supuesta ex compañera de Carlos Monti sostuvo que el conductor la habría engañado con Anamá Ferreira, luego de que el mismo presentador negó haber tenido un vínculo con ella, por lo que la mujer se mostró molesta al haber sido “negada”, al tiempo que señaló que Monti habría intentado retomar el vínculo cuando se dio a conocer la relación.

En principio, la mujer sostuvo que el vínculo llegó a partir de la primera esposa del comunicador, Silvia Liceaga, quien falleció de cáncer en 2023: “Era muy amiga y vecina de Silvia con quien compartimos casamientos y teníamos una relación familiar porque mis padres eran amigos de Silvia. A Carlos lo conozco desde que tenía 18 años”.

“He festejado cumpleaños en la casa de Silvia porque cumplimos el mismo día”, explicó Lizy al tiempo que sostuvo que la relación con el comunicador se volvió más cercana tras el fallecimiento de Liceaga: “Empezamos a hablar por teléfono sobre la mujer y cómo estaba él. Comenzamos a salir y salimos, pero no le pusimos un título”.

En ésta línea, la supuesta ex novia del presentador insistió: “Toda la familia sabía que salíamos, hasta he ido a la comunión de la nieta. La mamá de Silvia sabía. No había nada oculto”. No obstante, Lizy consideró relevante destacar que el vínculo inició un año después de que Monti quedó viudo.

“Fue una relación que no tiene nada extraño, simplemente, no se dio y no sigue porque actualmente no salimos, pero fue real. Se cortó porque él no daba para más”, apuntó la mujer de la misma manera que asintió que fue ella quien concluyó con el lazo.

“Según lo que dijeron en todos los canales, él salió con un montón de gente en el último tiempo”, apuntó Lizy, mientras su hija Sol añadió: “Mi mamá se vino a enterar que -Carlos- salía con Anamá Ferreira mientras estaba con ella”.

“Fui negada. No sé si lo hizo porque trataba de hacerla bien, pero la embarró. No está en mis planes la reconciliación”, concluyó la mujer.