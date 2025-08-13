En vivo

Espectáculos

La determinante acción de L-Gante que marca el fin de su relación con Wanda Nara

El músico terminó de cerrar un ciclo con la empresaria.

13/08/2025 | 10:26Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara y L-Gante

En medio de los rumores de una reconciliación con Wanda Nara y luego con Tamara Báez, L-Gante finalmente confirmó que retomó su relación con la madre de su hija Jamaica, Tamara Báez, dejando atrás su romance con la empresaria.

Tras confirmar su regreso con Báez, el músico tomó una determinante decisión con respecto a Wanda, a quien había calificado como su “amiga” días atrás.

Si bien optó por mantener el silencio sobre su actual relación con la ex de Mauro Icardi, también la dejó de seguir en sus redes sociales.

Durante el fin de semana, el músico y la empresaria se mostraron juntos en el estreno de la obra teatral que protagoniza Claudia Valenzuela en Villa Crespo, dejando en claro que aún son amigos. Sin embargo, ahora esta última acción deja ver que las cosas no terminaron del todo bien entre ellos.

Lectura rápida

¿Quién confirmó su relación?
L-Gante confirmó su regreso con Tamara Báez.

¿Qué decisión tomó L-Gante?
Decidió dejar de seguir a Wanda Nara en redes sociales.

¿Dónde se mostraron juntos?
En el estreno de una obra en Villa Crespo, protagonizada por Claudia Valenzuela.

¿Qué relación mantiene L-Gante con Wanda Nara?
Mantienen una amistad, aunque han tomado caminos distintos.

¿Cuál es la situación actual del músico?
L-Gante retomó su relación con Tamara Báez, cerrando un ciclo con Wanda Nara.

[Fuente: Noticias Argentinas]

