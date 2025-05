La China Suárez repudió a Guillermo López por un insulto a su hijo: ¿qué dijo?

La actriz La China Suárez reaccionó con firmeza ante Guillermo Gastón López, un abogado vinculado al caso judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que este hiciera un comentario homofóbico sobre su hijo Amancio. López, quien carece de matrícula para ejercer, había escrito en redes sociales: '¿Sabías que... va a ser terrible puto no? Ya tiene rasgos de homosexualidad infantil.'

La artista no dudó en criticar la afirmación de López y abogar por la crianza amorosa de sus hijos. En sus Instagram Stories, respondía contundentemente: 'Mis hijos son criados en amor y libertad. Son sanos y felices. En mi casa no se discrimina, no se habla con odio. Aún no me entra en la cabeza cómo alguien puede destilar odio contra un niño. Cualquier decisión que tome cualquiera de mis hijos, el día de mañana, será abrazada con todo el amor del mundo. Sí, amor, eso que tanto te falta a vos, Guillermo.'

Poco después, La China anunció que emprendería acciones legales, subrayando: 'Es abogado, homofóbico, misógino. Quisimos denunciarlo con mis abogados, pero no tiene matrícula. Voy a ir hasta lo último contra vos. Con mis hijos no.'

Guillermo López, por su parte, respondió a las acusaciones diciendo que las capturas de pantalla eran falsas y negó cualquier vínculo con el caso de Wanda Nara. Expresó: 'Es una cuenta fake, pero la tenés en tu perfil personal. Estas son las cuentas y esta es la cara de esta escoria humana que se mete con un NIÑO,' refiriéndose a la evidencia presentada por Suárez.

La China también mostró otro comentario inapropiado de López proveniente de una publicación de Mauro Szeta, donde él decía: 'Llevar los órganos de Loan frescos para vender'. La actriz concluyó furiosa: 'También le dio el corazón para burlarse de un niño desaparecido.'