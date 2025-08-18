Karen Reichardt: “Tengo el honor y el orgullo de ser candidata a diputada”

Varios nombres de famosos sonaron en los últimos días en las listas de los candidatos a diputados y entre ellos apareció el de la actriz y conductora Karen Reichardt.

Finalmente, la conductora de “Amores Perros” confirmó la información y se mostró firmando para estar en la lista de La Libertad Avanza para las próximas elecciones.

“Nací en Lomas de Zamora, tengo 56 años, dos hijos grandes, y vivo con mis tres perritas, siempre apoyé las ideas y convicciones de nuestro Presidente Javier Milei, aún antes de serlo”, contó Karen en sus redes.

“Hoy tengo el honor y orgullo de ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires acompañando a José Luis Espert y Diego Santilli. Kirchnerismo nunca más”, agregó Karen, que irá segunda en la lista de Espert para las elecciones del domingo 7 de septiembre, día en el que la provincia de Buenos Aires votará a sus nuevos representantes. Elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Si bien Karen Reinchardt continúa en la conducción en TV, tiene un perfil mucho más bajo que el que tuvo hace un tiempo atrás. Su pico de fama fue en la década del '90 cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.