En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Karen Reichardt: “Tengo el honor y el orgullo de ser candidata a diputada”

La conductora confirmó que irá segunda en la lista de Luis Espert para las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires, donde se eligen nuevos representantes.

18/08/2025 | 13:47Redacción Cadena 3

FOTO: Karen Reichardt se sumó a La Libertad Avanza/Fotografía: Instagram

Varios nombres de famosos sonaron en los últimos días en las listas de los candidatos a diputados y entre ellos apareció el de la actriz y conductora Karen Reichardt.

Finalmente, la conductora de “Amores Perros” confirmó la información y se mostró firmando para estar en la lista de La Libertad Avanza para las próximas elecciones.

“Nací en Lomas de Zamora, tengo 56 años, dos hijos grandes, y vivo con mis tres perritas, siempre apoyé las ideas y convicciones de nuestro Presidente Javier Milei, aún antes de serlo”, contó Karen en sus redes.

“Hoy tengo el honor y orgullo de ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires acompañando a José Luis Espert y Diego Santilli. Kirchnerismo nunca más”, agregó Karen, que irá segunda en la lista de Espert para las elecciones del domingo 7 de septiembre, día en el que la provincia de Buenos Aires votará a sus nuevos representantes. Elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Si bien Karen Reinchardt continúa en la conducción en TV, tiene un perfil mucho más bajo que el que tuvo hace un tiempo atrás. Su pico de fama fue en la década del '90 cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.

Lectura rápida

¿Quién es la candidata?
Karen Reichardt, actriz y conductora.

¿Cuál es su candidatura?
Es candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué partido la respalda?
Forma parte de la lista de La Libertad Avanza.

¿Cuándo son las elecciones?
El 7 de septiembre de 2025.

¿Qué cargos se eligen?
Se elegirán senadores y diputados provinciales y suplentes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho