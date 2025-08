Justin Timberlake reveló su diagnóstico de enfermedad de Lyme tras gira mundial

Justin Timberlake terminó su gira mundial "The Forget Tomorrow Tour" y desilusionó a sus fans, quienes lo criticaron por casi ni cantar en los shows. En imágenes que los seguidores compartieron en redes sociales se lo pudo ver al artista haciendo que el público complete las canciones, además de mostrarse con menos energía que lo habitual.

Lo cierto es que el cantante descubrió que padece una enfermedad. Según explicó en sus redes sociales, fue diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que la transmite a los humanos la picadura de una garrapata infectada.

Si no se trata la enfermedad, puede ocasionar problemas en la piel, en las articulaciones, en el corazón y en el sistema nervioso.

"Entre otras cosas estuve luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que se sientan mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que estuve enfrentando detrás de escena. Si experimentaste esta enfermedad o conocés a alguien que lo hizo, entonces sos consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente", escribió Justin.

"Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock, pero al menos podía entender por qué estaba en el escenario con una gran cantidad de dolor en el nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o descompostura", agregó el músico, de 44 años.

''Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras o seguir adelante y averiguar qué pasaba?. Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Estoy muy contento de haber seguido adelante'', explicó.

''Me costaba hablar de esto porque siempre me educaron para mantener este tipo de cosas en secreto. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis dificultades para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una forma de estar más conectados. Me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a otras personas que también padecen esta enfermedad'', agregó el cantante, que se tomará un tiempo para descansar y recuperarse tras la extensa y desgastante gira mundial.