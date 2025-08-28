Julieta Prandi envió un mensaje de apoyo a Wanda Nara tras la denuncia de género

Wanda Nara sorprendió al comparar su historia con la de Julieta Prandi, luego de que la modelo lograra que la Justicia sentenciara a 19 años de prisión a su exmarido, Claudio Contardi, por violación y daño psicológico.

“Estoy recomponiéndome y tratando de hacerme a la idea… procesar por el cuerpo, que el cuerpo siempre habla. Entonces, empezando de cero, de a poquito. Fue fuertísimo y no es para menos, lo esperé mucho tiempo, fueron cinco años. Entonces finalmente encontrar justicia es un alivio enorme”, dijo Julieta Prandi en LAM, unos días después del juicio.

“Mi vida actual es la de una mujer feliz. Estoy muy feliz con mis hijos, estoy muy enamorada. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Amo hacer la radio”, agregó la modelo, que disfruta de su relación con Emanuel Ortega, que la acompañó en todo el difícil proceso judicial.

Al ser consultada por la situación de Wanda Nara, dijo que deberá tener paciencia hasta encontrar una respuesta por parte de la Justicia: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia, claro”.

“Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, de abuso… Desconozco los casos de particulares de cada una, pero tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo. Fueron cinco años donde tuve que pasar por muchísimas pericias, por muchos tratamientos, por mí y por la justicia, las dos cosas, que es durísimo el proceso. Que se encuentra justicia, sí, yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino”, contó.

“Incluso en algún momento pensé en bajar los brazos, lo que hubiera significado que ese hombre hoy esté libre. Seguiría amedrentándome. Entonces, por eso lo digo. Es para todas las que necesiten hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación o las que ya lo vivieron”, aseguró.

Julieta quiere cerrar este capítulo de su vida: "Muchos me escriben. No estoy con ganas de ir a ningún programa ni nada, porque quiero también seguir con mi vida y las cuestiones legales que las manejen los abogados. Yo ya le puse el cuerpo mucho. Ahora necesito poner el cuerpo en otras cosas”.