Julieta Ortega reveló su noche de sexo más inolvidable: “Un experto ese hombre”
En una entrevista radial, la actriz habló sin filtros sobre su vida amorosa, la libertad de la soltería, las complejidades de las relaciones adultas y su experiencia en aplicaciones de citas.
03/09/2025 | 19:47Redacción Cadena 3
FOTO: Julieta Ortega y su mirada sobre el sexo
Julieta Ortega se sinceró en una entrevista, en la que abordó con franqueza temas como el sexo, la soltería y los desafíos de las relaciones en la adultez.
En una charla cargada de honestidad y humor, la actriz compartió una anécdota íntima sobre “la mejor noche de sexo” de su vida, describiendo un encuentro “extraordinario” con una figura pública que no reside en el país.
“Fue con una persona pública, pero no vive acá. No sé cómo se dio ese milagro, pero era como un experto en el sexo ese hombre”, confesó, guardando en reserva el nombre, aunque dejando claro el impacto de esa experiencia.
Ortega reflexionó sobre cómo la madurez transforma la vida amorosa, destacando que el sexo mejora con la confianza y el afecto: “Se pone bueno, en general es con gente que conocés y querés”. Sin embargo, también reconoció las dificultades de establecer relaciones duraderas: “Emparejarse es muy complicado, casi milagroso cuando funciona”.
La actriz, que lleva años soltera, enfatizó su comodidad con esta etapa, señalando que la edad trae autosuficiencia y menos tolerancia a las dinámicas de pareja tradicionales.
“No te bancás nada, ni un marido ni un novio. Mi vida está lista, todas las cartas sobre la mesa”, afirmó, celebrando su independencia.
En cuanto a las aplicaciones de citas, Ortega relató con humor su incursión en ellas, admitiendo que una app internacional de élite le resultó “deprimente” y poco práctica.
“Pagás un montón, te tienen que aceptar, y ves gente espléndida en Tokio o Nueva York, pero es al pedo total. Y en Argentina, ves tres personas que ya conocés”, bromeó, añadiendo que no abandona la plataforma solo porque no puede creer que la aceptaran.
Su experiencia refleja un enfoque libre y descontracturado hacia los vínculos, alejado de la presión por formar una pareja estable.
Con su relato, Julieta Ortega no solo compartió una vivencia personal memorable, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre la libertad, la autonomía y la autenticidad en la vida afectiva.
Su testimonio, fresco y sin prejuicios, resonó como un canto a la felicidad individual, desafiando los moldes tradicionales de las relaciones y celebrando el disfrute en la adultez desde un lugar de sinceridad.
Lectura rápida
¿De qué habló Julieta Ortega en la entrevista? Compartió temas sobre el sexo, la soltería y los desafíos de las relaciones en la adultez.
¿Con quién tuvo la entrevista? La entrevista fue realizada por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.
¿Qué experiencia personal compartió Ortega? Relató sobre “la mejor noche de sexo” con una figura pública que no reside en el país.
¿Cómo se siente Ortega respecto a su soltería? Se siente cómoda y celebra su independencia, destacando la autosuficiencia que trae la edad.
¿Qué opinó sobre las aplicaciones de citas? Consideró que una app internacional de élite fue “deprimente” y poco práctica, aunque no la abandonó.