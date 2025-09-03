Julieta Ortega reveló su noche de sexo más inolvidable: “Un experto ese hombre”

Julieta Ortega se sinceró en una entrevista, en la que abordó con franqueza temas como el sexo, la soltería y los desafíos de las relaciones en la adultez.

En una charla cargada de honestidad y humor, la actriz compartió una anécdota íntima sobre “la mejor noche de sexo” de su vida, describiendo un encuentro “extraordinario” con una figura pública que no reside en el país.

“Fue con una persona pública, pero no vive acá. No sé cómo se dio ese milagro, pero era como un experto en el sexo ese hombre”, confesó, guardando en reserva el nombre, aunque dejando claro el impacto de esa experiencia.

Ortega reflexionó sobre cómo la madurez transforma la vida amorosa, destacando que el sexo mejora con la confianza y el afecto: “Se pone bueno, en general es con gente que conocés y querés”. Sin embargo, también reconoció las dificultades de establecer relaciones duraderas: “Emparejarse es muy complicado, casi milagroso cuando funciona”.

La actriz, que lleva años soltera, enfatizó su comodidad con esta etapa, señalando que la edad trae autosuficiencia y menos tolerancia a las dinámicas de pareja tradicionales.

“No te bancás nada, ni un marido ni un novio. Mi vida está lista, todas las cartas sobre la mesa”, afirmó, celebrando su independencia.

En cuanto a las aplicaciones de citas, Ortega relató con humor su incursión en ellas, admitiendo que una app internacional de élite le resultó “deprimente” y poco práctica.

“Pagás un montón, te tienen que aceptar, y ves gente espléndida en Tokio o Nueva York, pero es al pedo total. Y en Argentina, ves tres personas que ya conocés”, bromeó, añadiendo que no abandona la plataforma solo porque no puede creer que la aceptaran.

Su experiencia refleja un enfoque libre y descontracturado hacia los vínculos, alejado de la presión por formar una pareja estable.

Con su relato, Julieta Ortega no solo compartió una vivencia personal memorable, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre la libertad, la autonomía y la autenticidad en la vida afectiva.

Su testimonio, fresco y sin prejuicios, resonó como un canto a la felicidad individual, desafiando los moldes tradicionales de las relaciones y celebrando el disfrute en la adultez desde un lugar de sinceridad.