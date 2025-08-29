Juana Repetto sorprendió al anunciar que está esperando su tercer bebé
La influencer contó con humor su situación y celebró la llegada de un nuevo integrante en su familia.
29/08/2025 | 11:11Redacción Cadena 3
FOTO: Qué dijo Juana Repetto de su separación
Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar "una bomba" en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurrió a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de sus dos hijos Toribio y Belisario.
“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus Stories.
La influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.
La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo. “Yo recientemente separada”, se tomó con humor su reciente embarazo.
La hija de Nicolás Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto el pasado mes de abril, manifestando que tuvieron varias idas y vueltas hasta que decidieron ponerle fin a su relación porque se tornó “insostenible”.
Lectura rápida
¿Quién anunció un embarazo?
Juana Repetto anunció que está esperando su tercer bebé.
¿Cómo comunicó la noticia?
La influencer lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram.
¿Cuántos hijos tiene?
Juana es madre de dos hijos: Toribio y Belisario.
¿Qué dijo sobre su separación?
Confirmó que su relación con Sebastián Graviotto fue “insostenible”.
¿Cuándo se separó?
La separación fue hecha pública en abril de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]