Joaquín Levinton y su récord al fallar en la prueba para sacar el registro

Joaquín Levinton acudió como invitado a "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece y contó varias anécdotas divertidas, como por ejemplo, que tuvo que presentarse unas 11 veces a rendir el examen para sacar el registro de conducir.

"¿Es cierto que te presentaste 11 veces a rendir el examen para conducir?", preguntó Mario Pergolini, y él respondió: “No sé, siete u ocho veces me bocharon en lo psicológico. Pero me la habían jurado, me veían venir. Había un par de preguntas que andaba... Andaba flojo de papeles en varias”.

“Le voy a dar un besito a Pochi, porque me ayudó. Me incentivó a juntar valor y a que lo podría llegar a lograr. Y también me facilitó ciertos trámites", afirmó el músico.

Luego contó otra anécdota, con la cual demostró su imprudencia a la hora de manejar: “Era Año Nuevo, bah, 31 de diciembre. Yo iba para Valeria del Mar para pasarlo con mi vieja, que vive ahí. Y en esa época, no sé si ahora todavía, pero era a paso de hombre, mucho tráfico. Dije ‘aprovecho’ y fui 120 kilómetros y a 150 km/h por la banquina. Yo iba chocho. Me agarra el policía y me dice: Sos un pelotudo, loco. Veo que me empiezan a aplaudir todos los que pasaban. Y yo ‘Gracias, gracias. Mire cómo me aplauden’. Y en realidad decían ‘hijo de puta, sos un hijo de puta’. O sea, aplaudían a la policía”.

Su registro quedó en Valeria del Mar y él se olvidó de eso. Después de mucho tiempo lo recordó y pudo recuperarlo: “Un día pasé porque me estaban llevando a Valeria del Mar de vuelta, y les digo ‘A ver, metete acá, a ver si está el registro’. Entro y me dicen: ‘¡Eh, Joaquín! ¿Por qué no pasaste? Hace años que está tu registro acá. ¿Cómo no viniste a buscarlo?’ Y lo agarré, me lo llevé. Y de aquel momento volví a tener registro”.