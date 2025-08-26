En vivo

Joaquín Levinton y su récord al fallar en la prueba para sacar el registro

El músico contó cuántas veces tuvo que presentarse para rendir el examen. Afirmó que lo bocharon varias veces y compartió anécdotas de su imprudencia al volante.

26/08/2025 | 11:49Redacción Cadena 3

FOTO: La anécdota de Joaquín Levinton

Joaquín Levinton acudió como invitado a "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece y contó varias anécdotas divertidas, como por ejemplo, que tuvo que presentarse unas 11 veces a rendir el examen para sacar el registro de conducir.

"¿Es cierto que te presentaste 11 veces a rendir el examen para conducir?", preguntó Mario Pergolini, y él respondió: “No sé, siete u ocho veces me bocharon en lo psicológico. Pero me la habían jurado, me veían venir. Había un par de preguntas que andaba... Andaba flojo de papeles en varias”.

“Le voy a dar un besito a Pochi, porque me ayudó. Me incentivó a juntar valor y a que lo podría llegar a lograr. Y también me facilitó ciertos trámites", afirmó el músico.

Luego contó otra anécdota, con la cual demostró su imprudencia a la hora de manejar: “Era Año Nuevo, bah, 31 de diciembre. Yo iba para Valeria del Mar para pasarlo con mi vieja, que vive ahí. Y en esa época, no sé si ahora todavía, pero era a paso de hombre, mucho tráfico. Dije ‘aprovecho’ y fui 120 kilómetros y a 150 km/h por la banquina. Yo iba chocho. Me agarra el policía y me dice: Sos un pelotudo, loco. Veo que me empiezan a aplaudir todos los que pasaban. Y yo ‘Gracias, gracias. Mire cómo me aplauden’. Y en realidad decían ‘hijo de puta, sos un hijo de puta’. O sea, aplaudían a la policía”.

Su registro quedó en Valeria del Mar y él se olvidó de eso. Después de mucho tiempo lo recordó y pudo recuperarlo: “Un día pasé porque me estaban llevando a Valeria del Mar de vuelta, y les digo ‘A ver, metete acá, a ver si está el registro’. Entro y me dicen: ‘¡Eh, Joaquín! ¿Por qué no pasaste? Hace años que está tu registro acá. ¿Cómo no viniste a buscarlo?’ Y lo agarré, me lo llevé. Y de aquel momento volví a tener registro”.

Lectura rápida

¿Cuántas veces se presentó Joaquín Levinton para rendir el examen? Se presentó aproximadamente 11 veces.

¿Quién es el conductor del programa donde Levinton compartió su historia? El conductor es Mario Pergolini.

¿Qué anécdota contó sobre su imprudencia al volante? Manejó a 150 km/h por la banquina en Año Nuevo.

¿Qué motivó a Levinton a seguir intentando obtener el registro? Fue incentivado por Pochi, quien lo ayudó con trámites.

¿Dónde recuperó finalmente su registro de conducir? Lo recuperó en Valeria del Mar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

