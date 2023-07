Jey Mammón rompió el silencio: “Si hay una víctima, soy yo”

Jey Mammón fue a Intrusos a hablar por primera vez en vivo sobre la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual, que prescribió porque se cumplieron los años que estipula la Justicia.

“Soy bastante crítica con lo que tiene que ver con los abusos sexuales. Hablamos durante dos horas y me gustó escucharte. La gente necesita escuchar tu versión”, dijo la conductora Florencia de la V, antes de presentar a su invitado.

Jey Mammón comenzó la entrevista hablando sobre sí mismo: “Estoy bien. Soy yo el que te dijo ‘me gustaría charlar con vos al aire’. La última vez que pisé un estudio de televisión fue cuando hice La Peña de Morfi. ‘Con los chicos no, a la víctima siempre se le cree, al denunciante siempre se lo escucha’. Estoy parado ahí”.

Sobre su vínculo con Lucas Benvenuto, que denunció haber sido abusado sexualmente cuando tenía 14 años, manifestó: “Hay una historia de vida con esta persona. Cuando sale mediáticamente el tema, no tuve reacción. No tenía manera de salir a hablar. Ponían mi imagen y mi foto con la historia de una red de pedofilia, de pederastas. Yo lo conozco, yo tuve una historia con él y él mintió. Lo conocí cuando tenía 16 y no hubo ninguna violación”.

“Estuve reconstruyendo toda la historia. Yo lo conocí hace 15 años. Estaría bueno que cada uno piense dónde estaba cada uno hace 15 años… Las cuentas no dan, empieza mintiendo con la edad. Lo conozco en una fiesta en abril de 2009, ese día presenté oficialmente mi personaje de Estelita, era en un bar, habían unas 80 personas. Él fue con otro pibe”, comenzó a relatar el conductor.

“Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Él para mí significó bastante. Casi enloquecí porque hubo un vínculo. Vínculo es cuando estás con una persona y no estás todo el tiempo con esa persona, así fue durante 7 años”, aseguró.

Sin embargo, durante los años en los que estuvieron vinculados nunca se habría enterado de los abusos que sufrió Lucas cuando era más chico y de las denuncias que ganó en la Justicia: “No sabía que había vivido todo eso. En algún momento juzgué a toda la televisión. Viví una especie de pandemia solo. En un momento dije ‘no quiero demandarlo’”.

Sobre Lucas, dijo que lo ve “vulnerable”: “Yo veo una persona rota. Cuando presenta la denuncia en 2020 dice ‘no tengo pruebas porque borré todas’, ‘yo sé que esta causa prescribió’ y además miente en la edad. Estamos hablando sobre la nada misma. Yo ahora voy a la Justicia con testigos, con audios. Mi discurso siempre fue el mismo. Ya pasó el tiempo y pude digerir un montón de cosas. Hay que escuchar al denunciante, pero ¿hay algo más de lo que él dice?”.

“Yo no me escapé. Me dolió muchísimo todo lo que pasó. La pasé y estoy pasando este estado de cancelación. Conmigo mintió y yo tengo la vida destrozada. Yo no quiero que baje la espuma, quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó”, remarcó.

Por otro lado, se refirió a la entrega de los Premios Martin Fierro, que se llevará a cabo el próximo 9 de julio y que lo tiene como invitado por la nominación al programa La Peña de Morfi: “Los Martín Fierro me importan un carajo. No soy tan inocente, hay mucha hipocresía en el medio. Nada más lejos para mí hoy que La Peña de Morfi, pero voy a ir ahí, me voy a sentar en esa mesa porque nada más merecido que esa nominación”.

"Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo. Todo me parece injusto. Yo merecía estar nominado a Mejor Conductor. Me cargué al hombro un programa muy heavy en donde faltaba Gerardo (Rozín). La gente me dice cosas hermosas. No voy a nombrar a ningún comunicador porque yo tuve mediaciones. Puedo decir que Telefe me sacó de la pantalla. Yo estoy sobreseído, yo tendría que estar al aire. Están equivocados en sacarme de la pantalla”, expresó.

En otro pasaje de la entrevista habló de la demanda que inició hacia Lucas Benvenuto: “La prescripción no me sirve. Me di cuenta que tenía los elementos para hacerlo. Tenía todo guardado en el teléfono. Lucas representó algo importante para mí. Lo que le pasó lo vi en la tele, nunca me lo contó. La víctima habla cuando puede y acá me quiero parar, es un tema delicado".

"Hay muchísima gente que sufrió abusos que se acercó a mí en este tiempo. Bienvenido sea si se instala el tema. Si hay una víctima, soy yo. Lucas es una víctima, pero no de mí. Si hubiese sabido, no me hace responsable de lo que haya vivido. Si hubiese sabido, no hubiese salido corriendo porque nos enganchamos. Hubiese acompañado a una persona rota”, completó.

Tras finalizar el mano a mano con Flor de la V, el panel comenzó con sus preguntas y fue inevitable que escalara la tensión en el estudio. Tuvo un cruce con Pampito, al acusarlo de querer dar cátedra a la televisión. Mientras que Laura Ubfal lo comparó con Juan Darthés y le dijo que le costaba creer que no sepa nada sobre la historia de Lucas Benvenuto: “¿Si abrimos el juego al panel es para que me pregunten o para que me juzguen? No son un tema de fe, es irresponsable. Ahora sí estoy haciendo un juicio de valor del trabajo tuyo. Que me compares con Darthés también me parece una falta de respeto. No es una víctima mía Lucas”.

“No puedo hacer un juicio por la verdad, lo tiene que pedir él. ¿Ustedes me juzgaron durante 3 meses y yo no los puedo juzgar por 2 minutos? Ojalá nunca te pase que alguien venga y te diga ‘Laura Ubfal me violó hace 20 años’. Yo lo primero que necesito es demostrar que esta denuncia es falsa. El debate moral es un tema pero yo lo primero que necesito es demostrar que miente. La demanda tiene una instancia de mediación judicial, se ponen todas las pruebas sobre la mesa”, dijo Mammón, quien respondió que hoy sí le “hace ruido” una relación entre un adolescente de 16 años y un hombre de 30.

Durante la entrevista afirmó más de una vez que pensó en quitarse la vida. Y al finalizar su participación se disculpó con el panel y aseguró que irá a la entrega de los Martín Fierro “con la frente en alto”.