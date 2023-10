Homeschooling: Facundo Arana reveló que no manda a sus hijos al colegio

En una reveladora aparición en el programa de televisión PH, Podemos Hablar, que se emite por Telefe, Facundo Arana compartió detalles íntimos sobre su vida familiar que dejaron a la audiencia intrigada. Arana sorprendió al revelar que sus tres hijos: India, Yaco y Moro, no asisten a la escuela presencial, optando en su lugar por el homeschooling, también conocido como Educación en Familia.

La decisión del actor y su esposa, María Susini, de educar a sus hijos en casa ha sido motivada por su deseo de pasar más tiempo juntos como familia.

En el programa, Arana compartió la inspiración detrás de esta elección poco convencional: "Mi viejo era juez y se lamentaba no haber pasado tiempo con nosotros y se perdió la primera infancia. Fue por eso que cuando nacieron mis chicos, me acordé de eso y me alejé de la televisión para pasar tiempo con ellos. Fue una buena decisión", contó.

El actor explicó que el homeschooling se lleva a cabo a través de una plataforma educativa, permitiendo a India, de 15 años, y a los mellizos de 14 años, explorar un enfoque educativo más flexible y personalizado.

Además, la naturaleza nómada de la familia Arana, que viaja con frecuencia, ha encontrado en el homeschooling una solución que les permite permanecer juntos mientras aprenden.

El homeschooling, una tendencia educativa en crecimiento conocida también como Educación en Familia, está ganando popularidad en todo el mundo.

Cada vez más padres optan por este enfoque educativo alternativo debido a su desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza ofrecido por las instituciones educativas.

