Homero Pettinato responde a las críticas sobre su noviazgo con 'La Reini'

Homero Pettinato se refirió en Almorzando con Juana a su relación con Sofi Gone, conocida como "La Reini", y fue claro sobre las críticas que recibe. Algunos detractores se pronuncian en redes sociales con mensajes como: “¿Cómo puede salir con este desastre?”. Pettinato, actual conductor del programa Reacción en cadena en El Trece, destacó que los comentarios en línea suelen ser muy despectivos, manifestando: “Los mensajes son muy gordofóbicos y me hacen bastante mal. Ahora no los miro”, confesó.

El conductor aseguró que cuando publica contenido en solitario, la respuesta de su audiencia es más afectuosa, ya que generalmente esperan humor en sus publicaciones. Sin embargo, notó que la dinámica cambia notablemente al aparecer junto a "La Reini": “Sale un público a matar que espera mucha hegemonía. No está bueno”.

Además de asumir su papel frente a las críticas, Pettinato admitió que, en ocasiones, no puede evitar interactuar con quienes lo atacan: “A veces me enrosco y me pongo a contestar”, reveló.