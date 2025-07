Gustavo Yankelevich habló sobre la posible vuelta de Casi Ángeles y generó expectativa

Gustavo Yankelevich realizó declaraciones en Uruguay acerca de la posible reaparición de Casi Ángeles. Esta noticia causó revuelo en las redes sociales, ya que muchos fanáticos anhelan profundamente ese regreso.

No obstante, el productor se puso en contacto con Intrusos para aclarar que no se trata de una posibilidad cercana, asegurando que sus comentarios respondieron a un anhelo personal y no a un proyecto concreto.

"Te agradezco que me pregunten porque quedó raro, me preguntaron qué es lo que falta y yo dije Casi Ángeles. Se entusiasmaron mucho en el programa y hablé de los Teen Angels", confesó Yankelevich.

El productor también mencionó que ha mantenido diálogos con uno de los actores de la serie, quien parecería estar más interesado en el regreso. "Yo tengo conversaciones con Nico Vázquez, pido disculpas a Lali porque no hablé con ellos, deseo que puedan regresar y que armemos algo grande y lindo; lo positivo es el fuerte apoyo del público".

"Me contradigo a mí mismo, cometí el error de mencionar a Lali, Peter y Emilia. No es algo inminente, es un proyecto grande que necesitaría tiempo para materializarlo. No he tenido reuniones con nadie, este deseo, compartido con Nico Vázquez, es simplemente eso. Mis disculpas a quienes les haya creado confusión, mi intención no era ofrecer información falsa; él quiere reunirse con el elenco y emprender algo en vivo", finalizó Gustavo Yankelevich.