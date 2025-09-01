En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Gustavo Conti y Ximena Capristo recordaron a Silvina Luna a 2 años de su muerte

La pareja expresó en palabras su dolor por la perdida de su amiga.

01/09/2025 | 10:03Redacción Cadena 3

FOTO: Silvina Luna

A dos años de la dolorosa muerte de la modelo Silvina Luna, sus amigos y seres queridos la recuerdan a través de posteos e historias, destacando su sonrisa, bondad y cariño. La modelo falleció a sus 43 años después de pasar semanas internada en terapia intensiva a raíz de las complicaciones en su salud tras una cirugía estética.

Gustavo Conti, ex Gran Hermano, publicó un video recordando su paso por el reality de Telefe cuando Luna ingreso nuevamente a la casa y le dedicó unas dulces palabras a su amiga: “Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos. Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo”.

Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia la salud y nuestro trabajo… extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”, expresó.

El ex GH le mandó un beso al cielo y confesó que se siente acompañada por su amiga: “Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre! Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre”.

Por otra parte, su pareja Ximena Capristo también recordó a Silvina con una fotografía de ambas juntas y lamentó su perdida.

'Tu luz sigue brillando.. y vive en quienes te amamos'. Hoy se cumple dos años de este horrible desenlace que jamás hubiera imaginado.. Te extraño mucho… gordi”, cerró.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió dos años atrás? Silvina Luna falleció a los 43 años tras complicaciones de salud. ¿Quiénes la recordaron? Gustavo Conti y Ximena Capristo recordaron a Silvina. ¿Qué manifestó Gustavo Conti? Expresó su dolor y compartió recuerdos con ella. ¿Cómo se sintió Gustavo? Se sintió acompañado por su amiga y destacó su ausencia. ¿Qué dijo Ximena Capristo? Recordó su luz y lamentó su perdida en un emotivo mensaje.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho