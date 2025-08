Gustavo Bermúdez reemplaza a Mike Amigorena en 'La cena de los Tontos'

El actor Gustavo Bermúdez no sólo se mostró muy contento por su llegada a la obra “La cena de los Tontos”, sino que además señaló a Mike Amigorena ”se le vencía el contrato”, por lo que debió abandonar el elenco, aunque la mayoría de las versiones indicaron una fuerte polémica.

Es que recientemente se supo que Amigorena tendría una mala relación con el elenco y, aunque el actor lo desmintió, finalmente se quedó afuera de la exitosa obra que se presenta en calle Corrientes.

Por su parte, Bermúdez sostuvo que está “muy contento” y explicó: “Me lo ofrecían desde hace mucho y, aunque me escapaba un poco del teatro, acepté”. En cuanto al mencionado conflicto, intentó mantenerse al márgen: “Escuché mucho sobre el escándalo”.

En tanto, refutó los trascendidos: “No fue lo que viví o me comentaron los chicos de producción con quienes estuvo todo más que bien, fue simple. Me dijeron que se le vencía el contrato a Mike y que con él estaba todo bien. No lo conozco a Mike, nunca trabajé con él, lo crucé una vez y fue muy amoroso conmigo”.