Grilla de Telefe: ¿dan La Voz Argentina este viernes?

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, sigue con su etapa de "batallas" con un arrollador éxito de rating.

Ante la excelente respuesta de la audiencia, Telefe decidió, desde la pasada semana, darle más espacio al programa en su grilla, sumando los viernes a su emisión semanal.

El show de talentos, conducido por Nico Occhiato, cuenta con un jurado de lujo integrado por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!. Tras las emotivas y variadas presentaciones de las audiciones a ciegas, llegaron las “batallas”, y la audiencia se mantuvo firme, registrando picos de rating que confirmaron el favoritismo del público.

En este contexto de alto rendimiento, Telefe optó por ajustar su programación. Desde el inicio de esta edición, La Voz Argentina se emitía de domingo a jueves, dejando el viernes sin aire en la pantalla, mientras que habitualmente, el horario del programa era ocupado por Pasapalabra.

Sin embargo, a partir del pasado viernes, los fans de La Voz Argentina pueden seguir disfrutando de las emocionantes "batallas" también al cierre de la semana, ampliando así la experiencia del reality. Lo que sí cambia es el horario: sale desde las 21.30 horas.