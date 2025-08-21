Graciela Alfano aplaudió la confesión de infidelidad de Gimena Accardi: "Fabuloso"

FOTO: “Fabuloso”: Graciela Alfano no se guardó nada frente a la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

La ex vedette Graciela Alfano no dudó en considerar “fabuloso” que Gimena Accardi haya revelado su infidelidad hacia Nicolás Vázquez tras su separación, además, Alfano se mostró como pionera en exponer sus deslices de pareja.

Luego de Accardi reveló haber tenido un fugaz encuentro íntimo con otra persona durante su relación con Vázquez, buena parte del mundo del espectáculo se pronunció al respecto y tal es el caso de Alfano que sostuvo: “Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima, me parece fabuloso”.

Asimismo, las habladurías también llegaron a la hora de señalar las diferencias en el género cuando se realiza una confesión de esta magnitud: “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021 y me parece que está todo bárbaro”.

A lo que refiere “Grace” es que hace cuatro años, en un diálogo sobre su vínculo con Rodrigo Bueno en los años 2000, en su recuerdo, la ex vedette sostuvo: “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola. No es que estuviera con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón”.

“En 2021 dije que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”, concluyó Alfano en la actualidad.