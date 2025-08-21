En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Informados Santa Fe

Emiliano Guardia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Graciela Alfano aplaudió la confesión de infidelidad de Gimena Accardi: "Fabuloso"

La ex vedette se comparó con la intérprete y se mostró orgullosa de ser pionera en revelar los deslices de pareja.

21/08/2025 | 15:26Redacción Cadena 3

FOTO: “Fabuloso”: Graciela Alfano no se guardó nada frente a la confesión de infidelidad de Gimena Accardi

La ex vedette Graciela Alfano no dudó en considerar “fabulosoque Gimena Accardi haya revelado su infidelidad hacia Nicolás Vázquez tras su separación, además, Alfano se mostró como pionera en exponer sus deslices de pareja.

Luego de Accardi reveló haber tenido un fugaz encuentro íntimo con otra persona durante su relación con Vázquez, buena parte del mundo del espectáculo se pronunció al respecto y tal es el caso de Alfano que sostuvo: “Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima, me parece fabuloso”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Asimismo, las habladurías también llegaron a la hora de señalar las diferencias en el género cuando se realiza una confesión de esta magnitud: “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021 y me parece que está todo bárbaro”.

A lo que refiere “Grace” es que hace cuatro años, en un diálogo sobre su vínculo con Rodrigo Bueno en los años 2000, en su recuerdo, la ex vedette sostuvo: “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola. No es que estuviera con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón”.

“En 2021 dije que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”, concluyó Alfano en la actualidad.

Lectura rápida

¿Quién hizo declaraciones sobre la infidelidad de Gimena Accardi? Graciela Alfano realizó declaraciones al respecto.

¿Qué consideró Alfano sobre la confesión de Accardi? Alfano consideró “fabuloso” que Accardi haya revelado su infidelidad.

¿Desde cuándo Alfano habla de deslices de pareja? Alfano afirmó haberlo hecho desde el año 2021.

¿A quién mencionó Alfano en su recuerdo sobre fidelidad? Mencionó a Rodrigo Bueno y su relación en los años 2000.

¿Cuál es la visión actual de Alfano sobre la fidelidad? Alfano declaró que ahora tiene fidelidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho