Gonzalo Nannis rompió el silencio y arremetió contra su hermana Mariana

En el contexto del prolongado enfrentamiento entre Mariana Nannis y su ex esposo Claudio Paul Caniggia, además de las tensiones con su hijo Alex y su nuera Melody Luz, emergió la voz de su hermano, Gonzalo Nannis, quien realizó fuertes declaraciones que marcan un punto de inflexión en la familia.

Durante una entrevista en LAM, Gonzalo expresó de manera clara: “Nuestra relación es cero. No me hablo más con Mariana. La última vez fue en noviembre y no pienso volver a hablarle”. Este distanciamiento, según aseguró, no es algo reciente; tiene un trasfondo de más de dos décadas: “La pelea viene desde hace 25 años, por temas de plata y sucesión”.

Gonzalo explico que el conflicto se intensificó debido a trámites relacionados con la herencia. Reveló que “Ella tardó ocho años y medio en presentarse. Perdí dos años más por culpa de un abogado que nunca la fue a ver”, sugiriendo que había una intención detrás de la demora de su hermana: “Todo fue a propósito, para que no tenga nada. Porque sabe que si tengo, la voy a ir a buscar. Y lo voy a hacer”.

Adicionalmente, Gonzalo aludió a la situación financiera de Mariana, sumándose a rumores que sugieren que actualmente enfrenta un momento complicado en España. “Me dijeron que después de la pandemia vendió uno de los dos departamentos que tenía en Miami y que, a los diez meses, ya no le quedaba un peso”, declaró.

Según su perspectiva, la fortuna de Mariana se perdió completamente tras su separación: “Es compradora compulsiva. Vendió uno para pagar el otro. No le da la cabeza, solo para gastar. Nunca supo hacer negocios. No salió a mi papá”.

Estas reveladoras declaraciones surgen pocos días después de que Yanina Latorre sacara a la luz la complicada situación de Mariana, quien, según la conductora, estaría atravesando un momento crítico, viviendo en casas prestadas y con un empleo en una parrilla, aunque esta versión fue desmentida por la propia ex botinera.