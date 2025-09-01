Gimena Accardi y Andrés Gil se despiden de su obra: “Sigo llorando”

Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra “En otras palabras”, que estuvieron presentando por todo el país, en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, que es el director del espectáculo.

Lo cierto es que las últimas funciones habrán resultado más incómodas que las anteriores, ya que Andrés Gil fue señalado en redes sociales como el tercero en discordia, aunque él se encargó de desmentirlo y Gimena también lo hizo al asegurar que había sido infiel con un “random”.

“Es nuestro fin de gira, el fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes, al público, a todo el público que nos ha acompañado hace ya más de un año y medio con esta obra. Gracias”, dijo Gimena a los espectadores en la última función.

Nicolás Vázquez comentó la publicación realizada por la cuenta oficial de la obra: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.

Andrés Gil escribió: “Inolvidable, gracias equipo”, y Gimena Accardi sumó: “Sigo llorando... Gracias”.