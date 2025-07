Gimena Accardi defiende a Nico Vázquez y niega rumores de infidelidad tras la separación

Gimena Accardi rechazó la posibilidad de que existieran otras personas en su separación con Nicolás Vázquez y solicitó que no se ensuciara, de ninguna forma, algo tan bello. Esto sucedió después de la circulación de un video donde se observa al actor disfrutando de un baile con Mercedes Oviedo.

Según información de Noticias Argentinas, la actriz expresó su dolor ante las versiones que comenzaron a difundir y decidió hacer una declaración pública con el fin de poner fin a las especulaciones.

“Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceres, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años. Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”, compartió Accardi en una historia de Instagram.

De esta manera, la actriz desmintió las especulaciones que se generaron tras la difusión del video, donde se observa a su expareja disfrutando de un momento con su colega de la obra Rocky, abrazados y bailando en un bar. Su mensaje ha sido interpretado como un intento de preservar la intimidad de una pareja que tuvo una larga relación de 18 años y que decidió separarse “sin roña donde no la hay”.