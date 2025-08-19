En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Gimena Accardi cerró sus redes por odio tras confesar su infidelidad

La actriz tomó una postura para enfrentar lo que ocurre tras confesar su infidelidad.

19/08/2025 | 13:25Redacción Cadena 3

FOTO: El mal momento de Gimena Accardi/Fotografía: Instagram

Este lunes, Ángel de Brito contó en LAM que la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez fue por un tercero en discordia, un hombre casado con el cual ella se habría relacionado de manera casual.

Lejos de negar todo, Gimena Accardi confirmó la infidelidad. "Me mandé una cagada, lo hablamos y él me perdonó", contó en el programa de streaming en el cual trabaja.

Al salir, siguió hablando con la prensa de su infidelidad y reveló que no pudo dormir en toda la noche y que estaba recibiendo mucho odio y hostigamiento en redes sociales.

Por tal motivo, Accardi tomó la decisión de cerrar sus redes sociales. Al menos por ahora, la actriz no leerá lo que se habla de ella ya que notó que el público opina mucho sobre su ruptura y tras revelar que fue infiel, los mensajes que recibe son en su mayoría negativos y cargados de odio.

“Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saberlo porque prefiero no leerlo por mi salud mental", explicó la actriz.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó Gimena Accardi?
Cerró sus redes sociales por el odio que recibe tras confesar su infidelidad.

¿Por qué cerró sus redes?
Porque está recibiendo mucho odio y hostigamiento en redes sociales.

¿Con quién estuvo involucrada Gimena?
Un hombre casado, que fue identificado como un tercero en discordia en su relación con Nico Vázquez.

¿Qué dijo Gimena sobre la situación?
Confirmó la infidelidad y mencionó que fue perdonada por Nico Vázquez.

¿Cómo se sintió tras la revelación?
Aseguró no poder dormir y estar afectada mentalmente por los comentarios negativos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho