Gilberto Gil regresa a la Argentina con su gira despedida el 31 de octubre

Gilberto Gil volvió a presentarse en la Argentina en el marco de su gira despedida "Tempo Rei Tour" con un show en el Movistar Arena, el 31 de octubre.

Cuando Gilberto Gil compuso Tempo Rei en 1984, respondió al tema Oração ao Tempo de Caetano Veloso. Mientras la canción de su coterráneo bahiano sugería que tanto el tiempo como quien lo creó se desvanecerían, la letra de Gil expresaba un sutil deseo de permanencia y transformación. No fue casual, entonces, que Gilberto Gil eligió Tempo Rei como título de su gira final.

El 31 de octubre se presentará en Movistar Arena, con producción de Fenix Entertainment. Las entradas se podrán conseguir a partir del miércoles 20 de agosto a las 10 horas a través de https://www.movistararena.com.ar/

Gilberto Gil había madurado la idea de no hacer más giras desde hace un tiempo. Consideró natural esa reflexión y su decisión apuntó a reducir la intensidad de su agenda, en un cambio de perspectiva que lo conectó cada vez más con la espiritualidad. La gira Tempo Rei fue una celebración de su inmenso legado musical, una banda sonora profundamente enraizada en la cultura brasileña y presente en el ADN de todo un país.

Su recorrido musical comenzó con el acordeón (inspirado en Luiz Gonzaga) en los años 50. Poco a poco su sonido tomó forma con influencias como João Gilberto, la bossa nova y Dorival Caymmi, hasta que encontró en la guitarra el instrumento que sostuvo las armonías únicas de su obra.

A lo largo de las décadas, la discografía de Gil construyó una unidad rara y preciosa: canciones que retrataban al Brasil, moldeadas por formas rítmicas y melódicas profundamente personales.

El desafío de la última gira Tempo Rei fue condensar ese tesoro nacional y llevarlo al escenario, celebrando tanto su repertorio como las múltiples facetas de Gil: el cantautor; el tropicalista que fue preso por la dictadura militar y luego exiliado en Londres; el Ministro de Cultura; el miembro de la Academia Brasileña de Letras; el Doctor Honoris Causa por Berklee College of Music en Boston (EE.UU.) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ); y el patriarca de una familia musical.

"Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir", afirmó Gilberto Gil.

Con dirección artística de Rafael Dragaud, dirección musical de Bem Gil y José Gil, y acompañado por una banda estelar integrada por Bem Gil (guitarra/bajo), José Gil (batería), João Gil (guitarra/bajo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (vientos), Thiago Oliveira (vientos), Marlon Sette (vientos), Danilo Andrade (teclados), Leonardo Reis (percusión), Gustavo Di Dalva (percusión), Mestrinho (acordeón) y un cuarteto de cuerdas, Gilberto Gil ofrecerá un espectáculo sensorial e inmersivo que celebra la entidad más fascinante de la experiencia humana: el tiempo.

Para Gil, el tiempo es simplemente el ahora. Esa fue su invitación: barajar las cartas de su propia historia y vivirla junto a su público.