Gastón Pauls da comienzo a "Ser Humanos" con su primer invitado este domingo

FOTO: La vuelta de Gastón Pauls a la televisión abierta.

Este domingo se estrena "Ser Humanos", el nuevo programa conducido por Gastón Pauls, que propone empezar la semana con emoción, esperanza y la certeza de que siempre hay una luz en medio de la oscuridad.

En su primer envío, el ciclo ofrecerá una combinación única de testimonios inspiradores, música en vivo y conversaciones profundas.

El reconocido músico Nahuel Pennisi será el primer invitado del ciclo. En una charla cercana e íntima, compartirá reflexiones personales antes de regalar un cierre musical cargado de sensibilidad, con su guitarra y su inconfundible voz.

La emisión también contará con la presencia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes del proyecto social @proyecto_serhumano, un movimiento que emociona en redes con experiencias colectivas atravesadas por el compromiso, la empatía y la transformación social.

Otro de los momentos más conmovedores llegará con la historia de Gabriela Torres, una bailarina inclusiva que deslumbró en el Mundial de Tango. Su talento, coraje y determinación no solo la llevaron a brillar en la pista, sino también a derribar prejuicios y abrir nuevas miradas sobre la discapacidad.

Con una propuesta que combina arte, empatía y reflexión, Ser Humanos invita a conectarse con lo esencial: las historias que nos inspiran y nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad siempre encuentra su manera de brillar.