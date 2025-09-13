En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Gastón Pauls da comienzo a "Ser Humanos" con su primer invitado este domingo

El ex productor vuelve a la televisión de aire.

13/09/2025 | 08:56Redacción Cadena 3

FOTO: La vuelta de Gastón Pauls a la televisión abierta.

Este domingo se estrena "Ser Humanos", el nuevo programa conducido por Gastón Pauls, que propone empezar la semana con emoción, esperanza y la certeza de que siempre hay una luz en medio de la oscuridad.

En su primer envío, el ciclo ofrecerá una combinación única de testimonios inspiradores, música en vivo y conversaciones profundas.

El reconocido músico Nahuel Pennisi será el primer invitado del ciclo. En una charla cercana e íntima, compartirá reflexiones personales antes de regalar un cierre musical cargado de sensibilidad, con su guitarra y su inconfundible voz.

La emisión también contará con la presencia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes del proyecto social @proyecto_serhumano, un movimiento que emociona en redes con experiencias colectivas atravesadas por el compromiso, la empatía y la transformación social.

Otro de los momentos más conmovedores llegará con la historia de Gabriela Torres, una bailarina inclusiva que deslumbró en el Mundial de Tango. Su talento, coraje y determinación no solo la llevaron a brillar en la pista, sino también a derribar prejuicios y abrir nuevas miradas sobre la discapacidad.

Con una propuesta que combina arte, empatía y reflexión, Ser Humanos invita a conectarse con lo esencial: las historias que nos inspiran y nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad siempre encuentra su manera de brillar.

Lectura rápida

¿Qué programa se estrena este domingo?
Se estrena el programa "Ser Humanos" conducido por Gastón Pauls.

¿Quién es el primer invitado del programa?
El primer invitado es el reconocido músico Nahuel Pennisi.

¿Qué temas se abordarán en el programa?
Se abordarán testimonios inspiradores, música en vivo y conversaciones profundas.

¿Quiénes más estarán en la emisión?
También participarán Hernán y Agustina Danolfo del proyecto @proyecto_serhumano.

¿Qué destaca la historia de Gabriela Torres?
La historia de Gabriela Torres destaca su talento y coraje en el Mundial de Tango, promoviendo una nueva mirada sobre la discapacidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho