Gastón Pauls da comienzo a "Ser Humanos" con su primer invitado este domingo
El ex productor vuelve a la televisión de aire.
13/09/2025 | 08:56Redacción Cadena 3
FOTO: La vuelta de Gastón Pauls a la televisión abierta.
Este domingo se estrena "Ser Humanos", el nuevo programa conducido por Gastón Pauls, que propone empezar la semana con emoción, esperanza y la certeza de que siempre hay una luz en medio de la oscuridad.
En su primer envío, el ciclo ofrecerá una combinación única de testimonios inspiradores, música en vivo y conversaciones profundas.
El reconocido músico Nahuel Pennisi será el primer invitado del ciclo. En una charla cercana e íntima, compartirá reflexiones personales antes de regalar un cierre musical cargado de sensibilidad, con su guitarra y su inconfundible voz.
La emisión también contará con la presencia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes del proyecto social @proyecto_serhumano, un movimiento que emociona en redes con experiencias colectivas atravesadas por el compromiso, la empatía y la transformación social.
Otro de los momentos más conmovedores llegará con la historia de Gabriela Torres, una bailarina inclusiva que deslumbró en el Mundial de Tango. Su talento, coraje y determinación no solo la llevaron a brillar en la pista, sino también a derribar prejuicios y abrir nuevas miradas sobre la discapacidad.
Con una propuesta que combina arte, empatía y reflexión, Ser Humanos invita a conectarse con lo esencial: las historias que nos inspiran y nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad siempre encuentra su manera de brillar.
Lectura rápida
¿Qué programa se estrena este domingo?
Se estrena el programa "Ser Humanos" conducido por Gastón Pauls.
¿Quién es el primer invitado del programa?
El primer invitado es el reconocido músico Nahuel Pennisi.
¿Qué temas se abordarán en el programa?
Se abordarán testimonios inspiradores, música en vivo y conversaciones profundas.
¿Quiénes más estarán en la emisión?
También participarán Hernán y Agustina Danolfo del proyecto @proyecto_serhumano.
¿Qué destaca la historia de Gabriela Torres?
La historia de Gabriela Torres destaca su talento y coraje en el Mundial de Tango, promoviendo una nueva mirada sobre la discapacidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]