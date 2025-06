Gastón Pauls confesó cómo Agustina Cherri lo ayudó en su lucha contra las adicciones

Andrea Rincón dirige el programa "Con Todo Respeto" en Canal 9, donde aborda temas sobre adicciones y brinda consejos para superarlas. Durante una entrevista con Gastón Pauls, el actor compartió cómo Agustina Cherri, su exesposa, fue fundamental en su proceso de recuperación.

"Reconocí públicamente mi adicción y vi a un conductor de televisión riéndose de mí. Esto me angustió mucho, especialmente porque él había consumido drogas conmigo seis meses atrás", relató Pauls. Analizó que "si te ríes, es porque estás bloqueado y en algún punto esto te está afectando sin que lo puedas reconocer".

El actor recordó la noche más decisiva de su vida: "Fue tras cinco noches sin dormir, enfrentando un vacío emocional que intentaba llenar con sustancias. Los adictos compartimos un vacío que no se llena, sino que se agranda con drogas como la cocaína".

Pauls continuó: "Desafortunadamente, tuve múltiples intentos de dejar las adicciones. Pasé por la muerte de un amigo, el suicidio de otro, casi muero de una sobredosis una noche y luego provocé un accidente en estado de ebriedad donde casi mato a un amigo. Entre los adictos, decimos que uno puede estar en el fondo del pozo y trabaja para cavar aún más".

Reconoció que fue Agustina Cherri quien lo motivó a buscar ayuda: "Recuerdo que cuando dejó de contestarme, estuve 15 minutos pidiéndole perdón. Ella no me miraba, estaba enfocada en un libro. En ese instante pensé 'estoy muerto', mientras le hablaba y no me prestaba atención. Después comprendí que no estaba muerto, sino que la estaba perdiendo". Este momento lo llevó a aceptar que estaba enfermo y necesitaba ayuda para salir de esa situación.