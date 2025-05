Fernanda Iglesias terminó su relación a pocos meses de iniciarla, revelan detalles

Detalles de la separación

En la emisión del programa LAM (América TV), el conductor Ángel de Brito sorprendió a los televidentes al revelar información sobre la inesperada separación de la periodista Fernanda Iglesias. Según De Brito, la relación de Iglesias, quien había comenzado un noviazgo hace pocos meses, terminó de manera abrupta. "La separada de su novio es Fernanda Iglesias. Aqui contamos el romance. Cuando Fer trabajaba con nosotros, nos comentó que estaba saliendo con este chico, que estaba muy feliz", detalló el presentador. Sin embargo, al parecer, la conexión entre ambos se desvaneció rápidamente, dejándolos en una situación de distanciamiento.

Además, la panelista Yanina Latorre aportó información sobre el exnovio de Iglesias, mencionando que "él la esperaba con la comida. Tiene 48 años, es productor de seguros y se llama Javier. Nunca llegaron a conocer a las familias". Este detalle brindó más contexto acerca de la relación que, aunque pareció tener un inicio prometedor, no alcanzó a consolidarse.

Razones detrás de la ruptura

De Brito se tomó el tiempo para aclarar que la separación no tuvo motivos ocultos. "Se fueron desenganchando, se pinchó. No hay terceros en discordia, ni amantes, nada. Todo tranquilo. No hay enojos", subrayó el conductor, dejando en claro que las circunstancias que llevaron a la ruptura fueron naturales y no estuvieron impulsadas por problemas externos. Por su parte, Marcela Feudale complementó la conversación, mencionando que Fernanda "siempre quedó enganchada con su ex", aludiendo a que la periodista a menudo lo mencionaba, lo cual podría haber influido en su nueva relación.

La situación de Fernanda Iglesias ha generado revuelo en las redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes no han dejado de comentar sobre el final de este romance repentinamente interrumpido. La expectativa ahora se centra en saber cómo afrontará Iglesias esta nueva etapa de su vida luego de la ruptura y si tomará decisiones sobre su futuro amoroso.