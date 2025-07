Felipe Fort revela cómo sigue el legado de su papá en el mundo mediático

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, hizo su ingreso en el mundo del modelaje y, a sus 21 años, contempla un futuro tanto en los medios como en la exitosa empresa de chocolates de su familia.

En una reciente entrevista con Gente, el joven afirmó que su mayor modelo a seguir es su padre: "Ricky es una inspiración para mí. En cuanto a la vida mediática, me considero bastante tranquilo. Me agrada, pero no es algo que me guste demasiado". Felipe mencionó que comparte escasos videos y publicaciones en redes sociales, aunque sí se dedica a subir historias de su vida cotidiana, considerándolo más como un diario virtual.

El joven continuó describiendo su rutina diaria: "Generalmente, trabajo desde la computadora o el teléfono, y luego me reúno con amigos, salgo a comer y voy al gimnasio todos los días. Llevo una vida bastante normal, sin nada fuera de lo habitual. Viajar es una de las cosas que más disfruto".

Felipe mostró interés en explorar la actuación en el futuro: "Me gustaría actuar en serio y asumir un papel más complejo; no sé si me entusiasma el rol de un estudiante de secundaria. Sin embargo, hay que esperar el momento adecuado".

A pesar de sus nuevas aspiraciones, el joven permanece enfocado en continuar con el legado familiar en la industria del chocolate: "Realmente me visualizo trabajando en la empresa familiar. Tengo varias ideas como he mencionado anteriormente, y aunque sea un desafío, estoy comprometido con eso".

Uno de sus sueños es lanzar al mercado monedas de chocolate con la imagen de Ricardo Fort.