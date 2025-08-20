Fátima Flórez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo en Las Vegas

La capocómica Fátima Flórez ratificó que el presidente Javier Milei asistirá a su espectáculo en Las Vegas, aunque negó tener planeada algún tipo de reunión por fuera de su espectáculo, al tiempo que negó los dichos de su ex pareja Norberto Marcos.

En principio, la artista se refirió a su estadía en Estados Unidos que condice con la del jefe de Estado: “Da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 6 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos. Él en el marco de su tour y yo del mío. Está bueno que nos veamos”.

Sin embargo, acusó a las apretadas agendas de ambos por no poder reunirse luego de presenciar el espectáculo por lo que no habría un momento a solas y dejaría de lado los rumores de reconciliación: “Estamos con trabajo a full y no creo”.

“Siempre que me venga a ver al teatro (...) a él le gusta mucho mi despliegue en el escenario así que va a ser una alegría”, concluyó al respecto.

Sobre los dichos de su ex, Norberto Marcos, que se refirió a una imposibilidad a la hora de reunirse con la actriz, refutó: “No hay ningún desencuentro con nadie y no sé por qué se dice eso. Como siempre les dije, en mí va a encontrar a una amiga, una oreja y aquí estoy. Soy una lady y en mí nunca van a encontrar guerra ni conflicto”.