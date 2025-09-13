En vivo

Espectáculos

Evangelina Ánderson sobre rumores de romance: "Estoy disfrutando" en México

A partir de su separación con Martín Demichelis, la modelo fue vinculada románticamente con diversas personas, tales como Leandro Paredes y Juan José Purata.

13/09/2025 | 11:05Redacción Cadena 3

FOTO: “Estoy disfrutando”: Evangelina Ánderson sobre los rumores de romance con un futbolista mexicano

La modelo Evangelina Ánderson aseguró que está "disfrutando" de sus padres en México tras haber sido vinculada románticamente con los futbolistas Leandro Paredes y el mexicano Juan José Purata, tras su separación con Martín Demichelis, al tiempo que sostuvo que "jamás saldría con un hombre casado".

En éste marco, Ánderson se mostró afligida y preocupada por la situación que la pone el foco de la atención mediática: "Estoy un poco afónica, no sé si estoy somatizando todo esto que me hace mal. Desde que me separé, inventaron mil historias, que si es un futbolista casado o un novio en México".

"Nada que ver, estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Quiero dejar bien en claro que jamás en la vida saldría con un hombre casado. Es imposible. Eso no va conmigo", apuntó la modelo en tono tajante.

Asimismo, se refirió puntualmente a los trascendidos sobre el defensor de Tigres de México. Es que anteriormente, el periodista Pepe Ochoa mostró imágenes de Ánderson en un shopping en el país norteamericano e indicó: "Sospeché porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes".

"Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos", había señalado Ochoa.

Ante esto, la modelo refutó: "Sobre las imágenes en el shopping, el chico ese es el hijo de mi amiga que tiene la edad de Basti -su hijo, Bastián de 16 años-. Abajo de la escalera mecánica, estaban mis padres y mi amiga de México".

Por último, Evangelina pidió "cortar con estos inventos" y enfatizó: "No tengo una relación con nadie y estoy disfrutando de mis papás en México".

Lectura rápida

¿Quién comentó sobre los rumores?
La modelo Evangelina Ánderson hizo declaraciones sobre los rumores de romance.

¿Cuál es su situación actual?
Ánderson afirmó estar soltera y disfrutando de su tiempo con sus padres en México.

¿Qué dijo sobre los hombres casados?
La modelo dejó en claro que "jamás saldría con un hombre casado".

¿A quién se vinculó recientemente?
Se la vinculó con los futbolistas Leandro Paredes y Juan José Purata.

¿Qué mencionó sobre su salud?
Ánderson expresó que estaba "un poco afónica" y se preguntó si estaba somatizando el estrés mediático.

[Fuente: Noticias Argentinas]

