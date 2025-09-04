En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?

La modelo estaría en una relación casual con un joven de 34 años.

04/09/2025 | 09:05Redacción Cadena 3

FOTO: ¿Evangelina Anderson disfruta de su soltería con un hombre 8 años menor que ella?

Tras su reciente separación, Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas de Argentina y, según trascendió, estaría recuperando el tiempo perdido. Martín Demichelis y la modelo estuvieron en pareja por 18 años y tuvieron tres hijos.

En las últimas horas, se conoció que la rubia estaría conociendo gente nueva e incluso, estaría iniciando una relación casual con un joven ocho años menor que ella.

Pepe Ochoa contó en LAM la comunicación que mantuvo con Anderson, luego de ser captada visitando un departamento en reiteradas ocasiones: “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'.”

Y sumó: “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo.”

Laura Ubfal contó que quien está detrás del cambio de actitud de la modelo, es una de sus amigas: "La que la aconsejó fue Pampita.”

Lectura rápida

¿Quién es Evangelina Anderson? Una modelo argentina y exesposa del futbolista Martín Demichelis.

¿Con quién estaría saliendo? Con un joven de 34 años llamado Franco.

¿Qué ha dicho sobre su relación? Manifestó que la pasa bien y está conociendo a varias personas.

¿Qué papel tuvo Pampita? Pampita aconsejó a Anderson sobre su vida amorosa.

¿Qué información sobre su vida amorosa se ha dado a conocer? Se comunicó con Pepe Ochoa y reveló que está abierta a nuevas experiencias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho