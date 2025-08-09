Estos son los invitados de Mirtha Legrand para esta noche

Este sábado 9 de agosto, a las 21.30 hs., eltrece presentó una nueva emisión de La noche de Mirtha Legrand y sus invitados fueron Martín Bossi, Lucía Galán, Joaquín Galán, Laurita Fernández y Eugenia Tobal.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizó? Una nueva emisión de La noche de Mirtha.

¿Quiénes fueron los invitados? Los invitados fueron Martín Bossi, Lucía Galán, Joaquín Galán, Laurita Fernández y Eugenia Tobal.

¿Cuándo se llevó a cabo? Se realizó el sábado 9 de agosto a las 21.30 hs.

¿Dónde se emitió? Se emitió en eltrece.

¿Por qué es relevante? Es una de las clásicas "Mesazas" de la Diva Mirtha Legrand.