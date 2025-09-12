Emotivos recuerdos de las hijas de Jorge Lanata en su 65° cumpleaños

Este viernes 12 de septiembre, Jorge Lanata hubiera cumplido 65 años y sus hijas le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.

Entre las distintas muestras de cariño dirigidas al fallecido periodista, se destacó la de su hija menor, Lola, quien escribió en su cuenta de Instagram: "Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana".

Y continuó: "Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día en que volvamos a cruzarnos". Además, agregó: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír. De todos modos, vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos".

Por su parte, su madre y exesposa de Lanata, Sara Stewart Brown, compartió una foto acompañada por un sentido mensaje: "Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón", expresó.

Finalmente, Elba Marcovecchio, última esposa del periodista, también lo recordó con una historia en su cuenta de Instagram: “Feliz cumple, mi amor. Quisiera dormir y, al despertar, encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó otra vida por vivir", escribió la abogada, acompañando el mensaje con una foto junto a Lanata.