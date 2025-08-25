En vivo

Espectáculos

Emilia Mernes no tuvo un buen inicio en su gira por Estados Unidos

La cantante no pudo llenar el teatro donde se presentó en Miami, marcando un inicio complicado en su gira estadounidense.

25/08/2025 | 08:09Redacción Cadena 3

FOTO: Emilia Mernes no empieza con buen pie en Estados Unidos

Emilia Mernes, una de las artistas que más reproducciones de su música tiene en Argentina, tuvo un duro inicio en su gira por Estados Unidos, a pesar de haberse adjudicado shows "sold out".

La cantante no logró llenar el foro de sus primeras presentaciones en Miami, que se destacaron por la poca concurrencia y fuertes críticas de quienes participaron del evento.

Si bien Mernes llenó varios estadios en Argentina y en Latinoamérica, no fue el mismo caso con su tour estadounidense. Pero lo que más llamó la atención fue el descontento de algunos fanáticos que sí asistieron al concierto en The Fillmore Miami Beach.

A través de las redes sociales, varios espectadores expresaron su enojo después de presenciar el show. Entre los comentarios que circularon, sus propios fanáticos mencionaron la “falta de carisma” y la performance de la artista, describiendo el espectáculo como "el show más horrible que vi en mi vida", "cero carisma", "habla como boba hoteando" y "Ni camina bien".

Por otra parte, desde el equipo de Mernes, el show se promocionaba como “sold out” y con entradas agotadas, mientras que la propia concurrencia dio a relucir lo contrario. Emilia aún tiene fechas en Los Ángeles, Nueva York y México.

Lectura rápida

¿Qué pasó con Emilia Mernes en su gira? La cantante tuvo un mal inicio en su tour estadounidense, no llenó el teatro en Miami.

¿Qué dijeron los fanáticos tras el show? Expresaron su enojo, criticando la falta de carisma y la performance de la artista.

¿Dónde se presentó Emilia Mernes? Se presentó en The Fillmore Miami Beach en Miami.

¿Cuáles son las próximas fechas de su gira? Tiene fechas programadas en Los Ángeles, Nueva York y México.

¿Cómo se promocionó el show? Desde su equipo, se promocionó como “sold out” aunque la concurrencia fue baja.

[Fuente: Noticias Argentinas]

