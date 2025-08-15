El video de Evangelina Anderson tras confirmar su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis y decidió quedarse a vivir en la Argentina. Tras hablar con la prensa sobre su ruptura, compartió un video en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con el siguiente mensaje: "Y un día volvimos... La distancia separa cuerpos, no corazones".

"Alemania, Inglaterra, España... Sin dudas esta es la más difícil de todas, la más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa", contó Anderson en su video, en el cual muestra todos los destinos en los que vivió junto a su familia.

"Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá y también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares en donde fuiste feliz siendo un niño", expresó Evangelina.

“Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas", continuó.

"Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. No hay día que no nos despertemos y nos sigamos valorando por lo que tenemos por eso siempre agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos", concluyó Evangelina Anderson.