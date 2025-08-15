En vivo

El video de Evangelina Anderson tras confirmar su separación de Martín Demichelis

Las emotivas imágenes de la modelo en su regreso a la Argentina tras su separación de Martín Demichelis.

15/08/2025 | 12:39Redacción Cadena 3

FOTO: Evangelina Anderson se instaló en la Argentina tras su separación

Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis y decidió quedarse a vivir en la Argentina. Tras hablar con la prensa sobre su ruptura, compartió un video en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con el siguiente mensaje: "Y un día volvimos... La distancia separa cuerpos, no corazones".

"Alemania, Inglaterra, España... Sin dudas esta es la más difícil de todas, la más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa", contó Anderson en su video, en el cual muestra todos los destinos en los que vivió junto a su familia.

E?V?A? A?N?D?E?R?S?O?N? on Instagram: "Y un día volvimos… ?????"

"Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá y también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares en donde fuiste feliz siendo un niño", expresó Evangelina.

“Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas", continuó.

"Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. No hay día que no nos despertemos y nos sigamos valorando por lo que tenemos por eso siempre agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos", concluyó Evangelina Anderson.

Lectura rápida

¿Qué hizo Evangelina Anderson tras su separación?
Publicó un video en Instagram reflexionando sobre su regreso a Argentina.

¿Cómo se siente al regresar?
Anderson expresó que volver a casa provoca emociones intensas y recuerdos profundos.

¿Cuáles son sus sentimientos sobre la separación?
La modelo la describió como la más dolorosa entre sus mudanzas en el extranjero.

¿Qué agradecimientos expresó en su mensaje?
Agradeció por la oportunidad de volver a su hogar y a sus seres queridos.

¿Qué significan esos recuerdos para ella?
Recordó momentos felices con su familia y amigos, que siempre atesorará.

[Fuente: Noticias Argentinas]

