Espectáculos

El testimonio de Nicole Luis sobre las giras de Patito Feo: "Un conventillo" y "descontrol"

La intérprete estaba de novia con Gastón Soffritti, en el clásico infantil regresa en su versión teatral a más de 17 años de su estreno en la pantalla chica.

29/08/2025 | 17:51Redacción Cadena 3

FOTO: “Un conventillo” y “descontrol”: el testimonio de una ex Patito Feo sobre las giras

Nicole Luis, la actriz que interpretaba a Luciana en Patito Feo, reveló que durante las giras del clásico infantil había “descontrol” en los vínculos del elenco y sostuvo que entre los adolescentes y jóvenes, se vivía un clima de “conventillo”.

Lejos de un escenario conflictivo, Nicole es mamá de Felipe de un año de edad y fruto de su relación con Juan Pérsico -Agapornis-, pero en el marco del resurgimiento del infantil recordó el rodaje a sus 15 años: “Estaba con mi novio que en ese momento era Gastón Soffritti”.

En línea, la modelo contó: “Era un conventillo, un día éramos todas amigas, al otro días nos odiabamos o si se peleaba una pareja, nos pasaba a todas”. Sin embargo, las divisiones en subgrupos no sólo ocurrían en la ficción: “Éramos las más grandes y Laurita -Laura Esquivel- era la más chiquita”.

“Cuando teníamos 17 años y estábamos por terminar el proyecto, nos juntábamos en los cuartos, hacíamos pijamada y no invitábamos a los más chiquitos. En las giras era un descontrol aunque no había alcohol. Estábamos re cuidados porque éramos todos menores en un hotel”, añadió.

“Al ser menores, no podíamos recorrer el país a donde estábamos e íbamos del estadio al hotel y viceversa”, concluyó Nicole.

Lectura rápida

¿Quién es Nicole Luis? Es una actriz conocida por interpretar a Luciana en Patito Feo.

¿Qué recordó sobre las giras? Recordó que había "descontrol" en los vínculos del elenco y se vivía un ambiente de "conventillo".

¿Con quién estaba de novia? Nicole estaba de novia con Gastón Soffritti durante las giras.

¿Cómo era la dinámica del grupo? Había divisiones y conflictos entre subgrupos que afectaban a todos.

¿Qué dijo sobre el acceso a actividades? Como eran menores, no podían recorrer el país y solo iban del hotel al estadio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

