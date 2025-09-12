El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Segundo Round": quién fue eliminado

FOTO: El “Team Luck Ra” de La Voz Argentina tuvo su “Segundo Round”

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, sigue con “Segundo Round”, y este jueves fue el turno del “Team Luck Ra”.

Como la anterior, esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Tras las presentaciones solistas de cada artista, el cuartetero tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Emma Roach, Lucas Barros y Nicolás Behringer.

De nuevo, los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, y como fueron dos los concursantes que resultaron menos votados por Soledad, Lali Espósito y Miranda!, Luck Ra tuvo que elegir a quien salvar y el eliminado resultó el dúo de los hermanos Olmos.

Cómo quedó el Team Luk Ra tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025

Thomas Dantas.

Nathalie Aponte.

Lucas Barros.

Emma Roach.

Federico Mestre.

Nicolás Behringer.