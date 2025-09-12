En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El "Team Luck Ra" de La Voz Argentina tuvo su "Segundo Round": quién fue eliminado

El reality de canto tuvo otras espectaculares presentaciones y una nueva eliminación, en lo que fue una gala emocionante.

12/09/2025 | 01:49Redacción Cadena 3

FOTO: El “Team Luck Ra” de La Voz Argentina tuvo su “Segundo Round”

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, sigue con “Segundo Round”, y este jueves fue el turno del “Team Luck Ra”.

Como la anterior, esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Tras las presentaciones solistas de cada artista, el cuartetero tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Emma Roach, Lucas Barros y Nicolás Behringer.

De nuevo, los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, y como fueron dos los concursantes que resultaron menos votados por Soledad, Lali Espósito y Miranda!, Luck Ra tuvo que elegir a quien salvar y el eliminado resultó el dúo de los hermanos Olmos.

Cómo quedó el Team Luk Ra tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025

  • Thomas Dantas.
  • Nathalie Aponte.
  • Lucas Barros.
  • Emma Roach.
  • Federico Mestre.
  • Nicolás Behringer.

Lectura rápida

¿Qué evento se cubrió en la nota?
Se cubrió el "Segundo Round" del "Team Luck Ra" en "La Voz Argentina".

¿Quién fue eliminado durante el evento?
Eliminado fue el dúo de los hermanos Olmos.

¿Cuántos miembros eligió el coach para salvar?
El coach salvó a tres miembros: Emma Roach, Lucas Barros, y Nicolás Behringer.

¿Quiénes evaluaron a los concursantes no salvados?
Los jurados Soledad, Lali Espósito y Miranda! evaluaron a los concursantes no salvados.

¿Cómo quedó el equipo tras la gala?
El equipo está compuesto por Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach, Federico Mestre y Nicolás Behringer.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho