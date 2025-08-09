En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El rating de Por el Mundo: Marley y Susana Giménez en horas bajas

El ciclo del desgastado Marley no levanta.

09/08/2025 | 18:45Redacción Cadena 3

FOTO: Nicolás Occhiato sería el reemplazante de Marley en La Voz Argentina.

Este viernes a las 22:40 hs Por el mundo siguió con la aventura y la diversión bajo la conducción de Marley, acompañado por Susana Giménez. El ciclo arrancó con un piso de 10,0 puntos, pero comenzó a bajar.

En la media hora de programa, el rating fue de 7,7 puntos hasta obtener su pico más bajo con 5,8 puntos en sus últimos minutos.

La segunda emisión de Por el mundo promedió 7,8 puntos en la hora y 5 minutos que estuvo al aire.

Fuente: Kantar Ibope Media.

Lectura rápida

¿Qué programa se analiza en la nota?
El programa analizado es Por el mundo.

¿Quiénes son los conductores del programa?
Los conductores son Marley y Susana Giménez.

¿Cuándo se emitió el programa?
Se emitió el viernes a las 22:40 hs.

¿Qué rating obtuvo en su inicio?
En su inicio, el programa obtuvo un rating de 10,0 puntos.

¿Cuál fue su pico más bajo?
El pico más bajo alcanzado fue de 5,8 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho