El rating de Por el Mundo: Marley y Susana Giménez en horas bajas
El ciclo del desgastado Marley no levanta.
09/08/2025 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Occhiato sería el reemplazante de Marley en La Voz Argentina.
Este viernes a las 22:40 hs Por el mundo siguió con la aventura y la diversión bajo la conducción de Marley, acompañado por Susana Giménez. El ciclo arrancó con un piso de 10,0 puntos, pero comenzó a bajar.
En la media hora de programa, el rating fue de 7,7 puntos hasta obtener su pico más bajo con 5,8 puntos en sus últimos minutos.
La segunda emisión de Por el mundo promedió 7,8 puntos en la hora y 5 minutos que estuvo al aire.
Fuente: Kantar Ibope Media.
[Fuente: Noticias Argentinas]