El rating de Por el Mundo: Marley sufrió un descenso en su audiencia

Este viernes a las 22:40hs Por el mundo siguió con la aventura y la diversión bajo la conducción de Marley acompañado por Susana Giménez. El ciclo arrancó con un piso de 10.0 puntos, pero comenzó a bajar.

En la media hora de programa, el rating fue de 7.7 puntos hasta obtener su pico más bajo con 5.8 puntos en sus últimos minutos.

La segunda emisión de Por el mundo promedió 7.8 puntos en la hora y 5 minutos que estuvo al aire.

Fuente: Kantar Ibope Media.