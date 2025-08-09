El rating de Por el Mundo: Marley sufrió un descenso en su audiencia
El ciclo del desgastado Marley no levanta.
09/08/2025 | 18:45Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Occhiato sería el reemplazante de Marley en La Voz Argentina.
Este viernes a las 22:40hs Por el mundo siguió con la aventura y la diversión bajo la conducción de Marley acompañado por Susana Giménez. El ciclo arrancó con un piso de 10.0 puntos, pero comenzó a bajar.
En la media hora de programa, el rating fue de 7.7 puntos hasta obtener su pico más bajo con 5.8 puntos en sus últimos minutos.
La segunda emisión de Por el mundo promedió 7.8 puntos en la hora y 5 minutos que estuvo al aire.
Fuente: Kantar Ibope Media.
Lectura rápida
¿Qué programa se analizó? Se analizó el programa Por el mundo.
¿Quiénes son los conductores? Los conductores son Marley y Susana Giménez.
¿Cuándo se emitió? El programa se emitió el viernes a las 22:40hs.
¿Qué cifras de rating obtuvo? Arrancó con 10.0 puntos y bajó a 5.8 puntos.
¿Qué medio reportó estos datos? Los datos fueron reportados por Kantar Ibope Media.
[Fuente: Noticias Argentinas]