El Polaco quedó internado por un furúnculo que afecta su participación familiar
El intérprete no podrá participar del viaje de egresados de su hija mayor, en caso de no concluir la recuperación a tiempo.
21/08/2025 | 15:56Redacción Cadena 3
FOTO: El Polaco quedó internado por un desagradable motivo
El cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk se encuentra internado por un furúnculo en el glúteo y podría ser sometido a una intervención quirúrgica, lo que pondría en riesgo su participación en el viaje de egresados de su hija mayor, Sol, en caso de no concluir la recuperación a tiempo.
Según se supo en las últimas horas, cerca de este mediodía, el intérprete fue ingresado médicamente, aunque las versiones indican que apunta a recuperarse en breve para realizar la ansiada travesía junto a los 33 compañeros de colegio que lo eligieron como “chaperón”.
La cirugía para un forúnculo, también llamada incisión y drenaje, implica cortar y drenar el pus o el material infectado. Este procedimiento se realiza típicamente bajo anestesia local, aunque en algunos casos más profundos, se puede usar general. El objetivo es aliviar el dolor y prevenir la propagación de la infección.
“El Polaco” contó el 1 de julio pasado que los compañeros de la hija de Karina “La Princesita”, fueron quienes lo pusieron al frente de la celebración. Ésto llegó justo después de un sensual ida y vuelta con la modelo Ingrid Grudke.
Lectura rápida
¿Quién está internado? Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk está internado por un furúnculo en el glúteo.
¿Por qué está internado? Por un furúnculo que puede requerir cirugía.
¿Qué riesgo tiene? Puede perder la oportunidad de acompañar a su hija Sol en su viaje de egresados.
¿Qué tipo de cirugía se necesita? Una incisión y drenaje para eliminar el material infectado.
¿Quiénes lo eligieron como chaperón? Los 33 compañeros de colegio de su hija mayor, Sol.
[Fuente: Noticias Argentinas]