El mal momento de Nico Vázquez: divorcio exprés y llanto en el camarín

La actriz Gimena Accardi contó públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez y el actor se angustió al ver cómo volvía a tomar protagonismo la noticia sobre su separación.

Esta declaración por parte de la actriz provocó que se aceleraran los tiempos del divorcio, que terminó siendo exprés y se resolvió solo horas después de que Gimena contara que había sido infiel.

Ambos tenían compromisos laborales que cumplir. Ella viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil para presentar la obra “En otras palabras”, con mucho público presente, tal vez justamente por la popularidad que recibieron los últimos días, ya que el actor fue señalado como tercero en discordia en la pareja Vázquez-Accardi.

En el programa “Secretos Verdaderos”, que conduce Luis Ventura, contaron algunos detalles sobre los días que viene atravesando Nico Vázquez, que se presentó con Rocky en el teatro, a pesar de tener una fuerte lesión y estar muy mal de ánimo: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”.

“Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, aseguraron.

“El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, agregaron en el programa de Luis Ventura.