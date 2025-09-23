El gesto de Nicki Nicole hacia Lamine Yamal tras el Balón de Oro

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal se encontró en su etapa más dulce desde su oficialización. En medio de las celebraciones por la gala del Balón de Oro, la cantante rosarina le dedicó unas dulces palabras a su novio tras haber perdido el premio mayor este lunes.

El jugador de 18 años, considerado “la promesa del futbol” y el sucesor de Leonel Messi, fue uno de los nombres que más resonaron para ganar el Balón de Oro de este año. Sin embargo, perdió contra Ousmane Dembélé, el actual delantero del Paris Saint-Germain.

Lejos de mostrarse afectado, el joven publicó fotos del evento y le mandó un grato saludo al ganador de la noche: "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada".

Por su parte, su novia le dedicó unas dulces palabras en modo “consuelo”.

“Mi estrella. Te amooooo”, escribió Nicki Nicole junto a una imagen con su novio.

El gesto de apoyo de Nicki a Lamine evidenció la cercanía y el cariño que comparten, destacando la importancia de estar juntos en momentos de triunfo y también de derrota.