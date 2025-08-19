El exabrupto de Georgina Barbarossa sobre la infidelidad a Nico Vázquez
"¿Ustedes se piensan que él nunca la cago?", se preguntó la conductora en su programa al analizar la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.
19/08/2025 | 14:21Redacción Cadena 3
FOTO: La opinión de Georgina Barbarossa/Fotografía: Captura TV
Georgina Barbarossa presentó en su programa el tema sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez y sorprendió al hacer una declaración sobre la infidelidad y sobre el actor.
"¿Pero a ustedes no les pasa que están pasando un momento brutal y de repente te enamorás de otra persona?", preguntó la conductora de "A la Barbarossa".
"Eso no significa que patees todo lo que venía teniendo desde hace 20 años", siguió Georgina, intentando remarcar que cuando la relación es muy larga, es probable que se perdone una infidelidad.
Analía Franchín agregó: "Me parece que está muy bien cuando él le dice 'esto no te define', Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro".
"Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Pero dejame de joder. No sabemos, no se puede juzgar", sorprendió Georgina.
Lectura rápida
¿Qué tema abordó Georgina Barbarossa en su programa?
Abordó la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, centrándose en la infidelidad.
¿Qué declaró Georgina sobre las infidelidades?
Mencionó que es posible que, en una relación larga, se perdone una infidelidad.
¿Quiénes participaron de la conversación?
Participaron Georgina Barbarossa y Analía Franchín.
¿Cuál fue el exabrupto de Georgina sobre Nico Vázquez?
Se preguntó si la gente cree que él nunca ha sido infiel.
¿Cómo se sentía Georgina al hablar del tema?
Se mostró sorprendente y crítica ante el juicio que se hace sobre la infidelidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]