El enigmático mensaje de Zulema Yoma sobre la serie de Menem: “No doy opiniones"

La ex primera dama habló sobre la serie del expresidente. Dijo que la vio, pero que no opina para no tener “problemas con todos”. Aun así, elogió a la actriz que la interpreta.

14/07/2025 | 14:07Redacción Cadena 3