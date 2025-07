El dolor más fuerte de Pachu Peña: "Me quedó esa espina"

Pachu Peña se caracterizó por hacer reír a la gente, aunque recientemente participó de la serie “Viudas Negras” en un rol bastante diferente. En una reciente entrevista, contó una de las experiencias más duras que vivió con respecto a la muerte de su madre.

"Mi mamá era diabética y nunca se cuidó. Entonces después se agravó mucho, se le dañaron los riñones y ahí se complicó todo. Fue un poco la causa de su partida. Eso, no haberla controlado o aconsejarle, ¿no? Quizás sabía que era diabética, pero no estaba informada. Hoy en día uno se informa por mucho, por las plataformas, por el celu, porque te llegan cosas y por las campañas que hay, masivas y que están muy bien. Si sos diabético te tenés que cuidar y seguir un montón de pautas. También habrá disfrutado su vida, a su manera. Pero eso, no haberla aconsejado", recordó el humorista.

"Sanaría la espina de no haber estado al despedirme de mi mamá. Creo que es un dolor compartido. Yo estaba acá en Buenos Aires, grabando, y mi viejo me llama y me dice ‘mamá está muy mal, no sé cuánto más le queda’. ‘Corto acá y voy para allá’. ‘No, quédate tranquilo, no manejes de noche, es peligroso’. Mi viejo me cuidaba a mí. Salí muy temprano para Rosario, tipo 6, apenas estaba amaneciendo. Y llegué y ya había fallecido", se lamentó Pachu.

"Me enteré en el camino y fui al sanatorio donde estaba internada. ‘Déjenme verla’. No me dejaron despedirme. Me quedó esa espina de haberla despedido o estar de la mano sus últimos minutos u horas de vida. Creo que a ella también le hubiese gustado. Pero pienso que mi vieja me está iluminando de arriba. Mis viejos son como mis ángeles, me protegen", concluyó el cómico.