El divertido cruce entre Nazarena Vélez y Flavio Mendoza que sorprendió en vivo
La panelista y el coreógrafo se respondieron en vivo, luego de que Mendoza no aceptó no bailar el “Aquadance” con ella.
27/08/2025 | 15:14Redacción Cadena 3
FOTO: “Grandota” y “Tremenda cola”: el desopilante cruce entre Nazarena Vélez y Flavio Mendoza
El coreógrafo Flavio Mendoza protagonizó un desopilante cruce por sus dichos sobre el cuerpo de la panelista y ex vedette Nazarena Vélez, entre las palabras cruzadas resonaron “grandota” y “el culo tremendo”.
El ida y vuelta empezó cuando Mendoza fue consultado por un posible dúo para bailar una pieza de “Aquadance” en conjunto y el artista fue espontáneo en la respuesta: “¡Ay no! Naza está más grandota, no la voy a poder levantar. Me va a romper todo”.
Sin embargo, a continuación, minimizó el conflicto y le buscó una solución: “Pero, bueno, hacemos un adagio sutil. Está más grandota y para una rodilla como la mía, infiltrada, levantar más kilos, no me lo banco”.
Pero sus dichos no iban a pasar desapercibidos ya que Vélez es parte de las “Angelitas” de LAM y desde el inicio del ciclo recibió las consultas: “¿Arrancamos el programa diciéndome gorda? Esto a Ángel no se lo hacen. A Yanina tampoco”.
Tras recibir el apoyo de sus compañeros que discutían si el bailarín “tiene razón”, Nazarena se sumó a las palabras del artista: “Tiene razón, con el culo tremendo que tengo. Lo quiero”.
No obstante, Adabel Guerrero, que se encontraba en el panel de debate, leyó en voz alta un texto del mismo Flavio y citó: “Decile a Naza que si pensó que dije eso por gorda, nada que ver. Grandota no es gorda. Yo con mis lesiones no lo podría hacer”.
Por último, la mediática respondió: “No me molesta. Sé que no me lo dijo de mala leche. Es verdad, en los trucos tenés que tener una partner más chiquitita”.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el cruce? El cruce se basó en los comentarios de Flavio Mendoza sobre Nazarena Vélez y su cuerpo.
¿Quiénes protagonizaron el cruce? Lo protagonizaron la panelista Nazarena Vélez y el coreógrafo Flavio Mendoza.
¿Cuándo ocurrió el evento? El evento ocurrió durante el programa “LAM” el 27 de agosto de 2025.
¿Dónde tuvo lugar el cruce? Tuvo lugar en el programa de televisión “LAM”.
¿Cómo reaccionó Nazarena Vélez? Nazarena Vélez no se molestó y aceptó el comentario de Mendoza.
[Fuente: Noticias Argentinas]