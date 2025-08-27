El descargo emocional de Daniela Celis tras enterarse de la infidelidad de Thiago

Daniela Celis acudió a LAM para formar parte del panel del programa y se convirtió en la gran protagonista porque lloró al aire al ver una entrevista que le hicieron a Katia "la Tana" Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano, que tuvo un encuentro sexual con Thiago Medina, el padre de sus hijas con quien ella estaba intentando reconciliarse y apostar a la familia.

Al escuchar las palabras de la “Tana”, Daniela Celis desbordó en llanto porque, si bien tenía la información, su ex pareja le había negado el encuentro: “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte. No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”.

De esta forma, la influencer sentenció que esta fue la gota que rebalsó el vaso: "¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo. Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir. Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”.

Tras vivir esta situación, Pestañela hizo un descargo en redes sociales: “Les quiero contar que estoy bien, simplemente soy humana y tengo sentimientos. Nada de lo que hice/dije fue con doble intención, de haber sabido la verdad jamás hubiera preguntado sobre el tema”.

“Si en algún momento alguien se sintió ofendido le pido disculpas. No tengo nada personal con nadie. No quería que pasara todo esto. Me da vergüenza la situación”, concluyó Daniela Celis.