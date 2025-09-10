El consejo de Sabrina Rojas a Chechu Bonelli por su separación
La conductora opinó sobre la ruptura de la modelo con Darío Cvitanich.
10/09/2025 | 11:07Redacción Cadena 3
FOTO: Sabrina Rojas aconsejó a Chechu Bonelli
Sabrina Rojas presentó el tema de la separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich en su programa, Pasó en América, y no dudó en aconsejar a la modelo y dar su opinión sobre la ruptura.
“La que tiran todos, que están separados. Hay muchos hombres que te dicen que es por la familia, pero que están separados bajo el mismo techo. Fingimos por los nenes. No les sigo las redes a Darío y Chechu, pero hace un montón que no se ven juntos”, comenzó a opinar Sabrina.
“También es verdad que el hombre se separa y hay una responsabilidad que no se lleva. Que la mujer la tiene en el día a día. Nosotras estamos 5 días con los pibes y ellos apenas 2”, siguió.
Y contó algo de su experiencia tras la separación con Luciano Castro: “Encima que los tienen dos días después te discuten. O sea que yo tengo que perder tiempo y plata... Uno los entrega con todo hecho y lo único que tenés que hacer es llevarlos al colegio y darles de comer. Apto físico, pasaporte, medidas para el disfraz, quien les organiza el cumpleaños, médicos, odontólogos…”.
“Le quiero decir a Chechu Bonelli que un día levantás la cabeza y sos feliz. Si hubiese sabido que iba a ser tan feliz, me hubiese separado antes. Fui feliz en el matrimonio, pero mi vida ahora está en armonía. Todo se sana”, cerró Sabrina Rojas.
[Fuente: Noticias Argentinas]