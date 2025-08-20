FOTO: El blooper de Yanina Latorre: dijo que Nico Vázquez filtró la infidelidad de Gime Accardi

Las declaraciones de Gimena Accardi en las que confiesa haberle sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja, fue el tema que opacó todos los programas del día de ayer. Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, manifestando su tristeza ante el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana a la ex pareja advirtió que la aclaración de Gimena Accardi fue orquestada para ayudar a Vázquez debido a que su imagen había caído drásticamente cuando los medios lo acusaron de haberle sido infiel a ella: "Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es''.

En medio del debate caliente sobre las razones que llevaron a la actriz a salir a aclarar la situación sobre su separación, a la conductora se le escapó decir que quien le contó a Ángel de Brito fue nada más y nada menos que el propio Nico Vázquez.

“Él es más honesto en las declaraciones. Dice que ‘fue un proceso’, que ‘no estuvo bien’. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel”, reveló.