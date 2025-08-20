En vivo

Espectáculos

El blooper de Yanina Latorre: dijo que Nico Vázquez filtró la infidelidad de Gime Accardi

La conductora deslizó que el actor fue quien confesó la infidelidad de su ex pareja.

20/08/2025 | 10:10Redacción Cadena 3

FOTO: El blooper de Yanina Latorre: dijo que Nico Vázquez filtró la infidelidad de Gime Accardi

Las declaraciones de Gimena Accardi en las que confiesa haberle sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja, fue el tema que opacó todos los programas del día de ayer. Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, manifestando su tristeza ante el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana a la ex pareja advirtió que la aclaración de Gimena Accardi fue orquestada para ayudar a Vázquez debido a que su imagen había caído drásticamente cuando los medios lo acusaron de haberle sido infiel a ella: "Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es''.

En medio del debate caliente sobre las razones que llevaron a la actriz a salir a aclarar la situación sobre su separación, a la conductora se le escapó decir que quien le contó a Ángel de Brito fue nada más y nada menos que el propio Nico Vázquez.

“Él es más honesto en las declaraciones. Dice que ‘fue un proceso’, que ‘no estuvo bien’. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel”, reveló.

Lectura rápida

¿Qué declaró Gimena Accardi? Confesó haber sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja.

¿Quién fue mencionado como tercero? Andrés Gil fue señalado pero la actriz lo desmintió.

¿Qué dijo Yanina Latorre? Reveló que la aclaración de Accardi fue para ayudar a Vázquez.

¿Quién le contó a Ángel de Brito? Yanina Latorre insinuó que fue Nico Vázquez.

¿Cómo reaccionó la actriz? Expresó tristeza por el dolor causado a la familia de su compañero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

