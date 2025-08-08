El anillo de diamantes que despertó los rumores de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Crecen los rumores de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. La cantante fue vista con un anillo de diamantes y dicen que la boda sería en 2026.
08/08/2025 | 18:11Redacción Cadena 3
FOTO: El anillo de diamantes que despertó los rumores de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una de las parejas del momento, darán el “si” dentro de poco tiempo, los preparativos ya empezaron a salir a la luz, tal es así que se conocieron una fecha y lugar tentativo donde se realizaría la ceremonia.
La cantante y el futbolista oficializaron la relación a finales del mes pasado cuando se mostraron juntos en la presentación oficial del deportista en el Inter Miami y la artista subió al escenario junto a Coldplay.
No obstante, ese no fue el paso más fuerte, sino que los rumores de compromiso subieron un nuevo escalón y, tal como afirmó “Pochi” en su cuenta de instagram “Gossipeame”, Stoessel y De Paul se casarían el próximo año en Argentina.
Según se supo, en la última aparición pública de ambos, la joven artista interactuó con los hijos del deportista, antes de ir a realizar el espectáculo. Ese mismo día se reencontró con Antonela Rocuzzo, esposa de Leo Messi y gran amiga de De Paul. Ambas mujeres dialogaron con gran complicidad.
Algo que llamó la atención de los presentes, fue el increíble anillo de diamantes que la cantante lucia en su dedo anular izquierdo, anillo que le habría dado De Paul cuando le pidió casamiento en Marruecos.
Lectura rápida
¿Quiénes son los protagonistas? Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
¿Qué evento provocó los rumores de boda? El uso de un anillo de diamantes por parte de Tini.
¿Cuándo se celebraría la boda? Se dice que sería en 2026.
¿Dónde se llevaría a cabo la ceremonia? Se rumorea que sería en Argentina.
¿Cómo se hizo oficial la relación entre ellos? Se mostraron juntos en la presentación de De Paul en el Inter Miami.
[Fuente: Noticias Argentinas]