FOTO: El anillo de diamantes que despertó los rumores de boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una de las parejas del momento, darán el “si” dentro de poco tiempo, los preparativos ya empezaron a salir a la luz, tal es así que se conocieron una fecha y lugar tentativo donde se realizaría la ceremonia.

La cantante y el futbolista oficializaron la relación a finales del mes pasado cuando se mostraron juntos en la presentación oficial del deportista en el Inter Miami y la artista subió al escenario junto a Coldplay.

No obstante, ese no fue el paso más fuerte, sino que los rumores de compromiso subieron un nuevo escalón y, tal como afirmó “Pochi” en su cuenta de instagram “Gossipeame”, Stoessel y De Paul se casarían el próximo año en Argentina.

Según se supo, en la última aparición pública de ambos, la joven artista interactuó con los hijos del deportista, antes de ir a realizar el espectáculo. Ese mismo día se reencontró con Antonela Rocuzzo, esposa de Leo Messi y gran amiga de De Paul. Ambas mujeres dialogaron con gran complicidad.

Algo que llamó la atención de los presentes, fue el increíble anillo de diamantes que la cantante lucia en su dedo anular izquierdo, anillo que le habría dado De Paul cuando le pidió casamiento en Marruecos.