Edición especial de Pasapalabra: a qué hora y cómo ver en vivo el desafío de este sábado

FOTO: Pasapalabra, lo más visto del viernes.

El sábado, la pantalla de Telefe prometió una noche especial con la edición de Pasapalabra en la que dos campeones del Rosco volvieron a verse las caras.

El programa que condujo Iván de Pineda, y que tuvo invitados famosos, salió al aire desde las 21 horas por Telefe.

De esta manera, los fanáticos de Pasapalabra fueron testigos de un emocionante enfrentamiento entre dos de los campeones más icónicos del programa: Brian Parkinson y Martina Barraza.

Brian, campeón histórico de 2021, obtuvo el premio mayor tras permanecer invicto durante 53 desafíos. Por su parte, Martina, oriunda de La Matanza, se consagró en 2018 después de diez intentos.

Ambos se midieron en dos ocasiones anteriores, con una victoria para cada uno, y ahora buscaron desempatar en esta renovada edición del ciclo.

Para asistir a los participantes en este crucial duelo, el programa contó con la presencia de figuras destacadas como Yayo Guridi, Magui Bravi, Nazareno Casero y Flor Vigna.

Cómo ver en vivo Pasapalabra

El programa pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.